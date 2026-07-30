Lucknow News: बाराबंकी से दर्शन कर लौट रहे सब्जी विक्रेता की मौत
Lucknow News: बाराबंकी के नरगा देवता मंदिर से दर्शन कर लौटते समय सब्जी विक्रेता नवमी लाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मारी। उनका साथी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Lucknow News: बाराबंकी स्थित नरगा देवता मंदिर में दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे हेलमेट लगाए सब्जी विक्रेता नवमी लाल (40) की गुरुवार तड़के सड़क हादसे में मौत हो गई। उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा रानीखेड़ा के पास तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हुआ। साथी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर तेज रफ्तार वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहनलालगंज के धनुवा सांड़ गांव निवासी नवमी लाल सब्जी विक्रेता थे। भाई धनीराम ने बताया कि बुधवार शाम नवमी लाल अपने दोस्त भगवानदीन के साथ बाइक से बाराबंकी स्थित नरगा देवता मंदिर में दर्शन करने गए थे।
गुरुवार तड़के लौटते समय रानीखेड़ा के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान नवमी लाल ने दम तोड़ दिया, जबकि भगवानदीन की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि हादसे के समय नवमी लाल ही बाइक चला रहे थे। उन्होंने हेलमेट भी पहन रखा था, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान हो सके।
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