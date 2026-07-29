Lucknow News: तख्त के नीचे रखी बाल्टी में डूबने से छह माह के मासूम की मौत

Lucknow News: - काम पर गए थे पिता, मां घर का काम कर रही थी - चार तख्त के नीचे रखी बाल्टी में डूबने से छह माह के मासूम की मौत

Lucknow News: पीजीआई क्षेत्र की सतगुरुपुरम कॉलोनी में बुधवार सुबह कुछ मिनटों की लापरवाही एक परिवार के लिए काल बन गई। तख्त के नीचे पानी से भरी बाल्टी में गिरने से छह माह के मासूम की डूबकर मौत हो गई। मां उसे बचाने के लिए चार निजी अस्पतालों तक दौड़ी, लेकिन हर जगह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पहली संतान को खोने के बाद माता-पिता बदहवास हैं। मूल रूप से गोसाईंगंज-सुलतानपुर रोड क्षेत्र निवासी कुलदीप पत्नी शिवानी के साथ सतगुरुपुरम कॉलोनी में किराये के मकान में रहकर मजदूरी करते हैं। दो साल पहले हुई उनकी शादी के बाद छह माह का बेटा शिवांश उनकी पहली संतान था। बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे कुलदीप काम पर चले गए।

कड़ी मेहनत और लापरवाही पति के जाने के बाद शिवानी घर के काम में जुट गईं। इस दौरान तख्त के नीचे रखी पानी से भरी बाल्टी में मासूम किसी तरह पलटकर गिर गया और पानी में डूब गया। कुछ देर बाद जब मां ने बच्चे को आवाज दी और कोई हरकत नहीं हुई तो तलाश करने पर वह बाल्टी में मिला। घबराई शिवानी बच्चे को गोद में लेकर बाहर दौड़ीं। मकान मालिक और पड़ोसियों की मदद से उसे तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही कुलदीप भी पहुंचे और बेटे को लेकर आसपास के चार निजी अस्पतालों में गए, लेकिन सभी जगह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन मासूम का शव गोसाईंगंज स्थित पैतृक गांव ले गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया।

दुखद क्षण बदहवास मां बार-बार बेहोश हुई

अस्पताल में बेटे की मौत की खबर सुनते ही शिवानी बार-बार बेसुध हो गईं। वह शव को सीने से लगाकर रोती रहीं और कई बार बेहोश भी हो गईं। कुलदीप भी इकलौते बेटे को न बचा पाने के दर्द से टूट गए। परिवार की हालत देखकर अस्पताल और मोहल्ले के लोगों की आंखें नम हो गईं।