Lucknow News: तख्त के नीचे रखी बाल्टी में डूबने से छह माह के मासूम की मौत
Lucknow News: - काम पर गए थे पिता, मां घर का काम कर रही थी - चार तख्त के नीचे रखी बाल्टी में डूबने से छह माह के मासूम की मौत
Lucknow News: पीजीआई क्षेत्र की सतगुरुपुरम कॉलोनी में बुधवार सुबह कुछ मिनटों की लापरवाही एक परिवार के लिए काल बन गई। तख्त के नीचे पानी से भरी बाल्टी में गिरने से छह माह के मासूम की डूबकर मौत हो गई। मां उसे बचाने के लिए चार निजी अस्पतालों तक दौड़ी, लेकिन हर जगह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पहली संतान को खोने के बाद माता-पिता बदहवास हैं। मूल रूप से गोसाईंगंज-सुलतानपुर रोड क्षेत्र निवासी कुलदीप पत्नी शिवानी के साथ सतगुरुपुरम कॉलोनी में किराये के मकान में रहकर मजदूरी करते हैं। दो साल पहले हुई उनकी शादी के बाद छह माह का बेटा शिवांश उनकी पहली संतान था। बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे कुलदीप काम पर चले गए।
कड़ी मेहनत और लापरवाही
पति के जाने के बाद शिवानी घर के काम में जुट गईं। इस दौरान तख्त के नीचे रखी पानी से भरी बाल्टी में मासूम किसी तरह पलटकर गिर गया और पानी में डूब गया। कुछ देर बाद जब मां ने बच्चे को आवाज दी और कोई हरकत नहीं हुई तो तलाश करने पर वह बाल्टी में मिला। घबराई शिवानी बच्चे को गोद में लेकर बाहर दौड़ीं। मकान मालिक और पड़ोसियों की मदद से उसे तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही कुलदीप भी पहुंचे और बेटे को लेकर आसपास के चार निजी अस्पतालों में गए, लेकिन सभी जगह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन मासूम का शव गोसाईंगंज स्थित पैतृक गांव ले गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया।
दुखद क्षण
बदहवास मां बार-बार बेहोश हुई
अस्पताल में बेटे की मौत की खबर सुनते ही शिवानी बार-बार बेसुध हो गईं। वह शव को सीने से लगाकर रोती रहीं और कई बार बेहोश भी हो गईं। कुलदीप भी इकलौते बेटे को न बचा पाने के दर्द से टूट गए। परिवार की हालत देखकर अस्पताल और मोहल्ले के लोगों की आंखें नम हो गईं।
सवाल और जवाब
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।