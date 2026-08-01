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Lucknow News: अर्जुनगंज: सींग में फंसा कर गिराया, फिर एक मिनट तक मासूम को रौंदती रही गाय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: अर्जुनगंज में एक आठ साल की बच्ची को गाय ने खुरों से रौंद दिया। शुक्रवार को हुई घटना की सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग में गाय ने बच्ची पर घातक हमला किया। बच्ची की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग इस घटना के बाद दहशत में हैं।

Lucknow News: अर्जुनगंज: सींग में फंसा कर गिराया, फिर एक मिनट तक मासूम को रौंदती रही गाय

Lucknow News: अर्जुनगंज में घर के बाहर खेल रही आठ साल की बच्ची को गाय ने खुरों से रौंद दिया। शुक्रवार को हुई इस घटना की सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना देखकर लोग दहल गए। गाय ने पहले बच्ची को सींग से दीवार पर दे मारा, फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और करीब एक मिनट तक चारों पैरों से उछल-उछलकर रौंदती रही। शोर सुनकर बचाने आई पड़ोस की महिला ने गाय भागने का प्रयास किया तो उन्हें भी दौड़ा लिया। गाय के हमले से एक मजदूर पर भी घायल हो गया। गंभीर हालत में बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अर्जुनगंज के सरसवां गांव निवासी सिनोद कुमार राज मिस्त्री का काम करते हैं। घर में पत्नी नेहा और दो बेटियां सुनैना 8 वर्ष और साधना 6 वर्ष हैं। शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे सुनैना पड़ोस के बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। कुछ देर बाद अन्य बच्चे अपने घर चले गए और सुनैना भी वापस आ रही थी। तभी अचानक एक गाय आई और बच्ची पर हमला बोल दिया। पास के मकान में लगे सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि गाय ने पहले सुनैना को सींग से दीवार की तरफ दबाया। बच्ची चीखती रही, लेकिन गाय नहीं रुकी। इसके बाद गाय ने बच्ची को सींग में उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही गाय एक मिनट तक बच्ची के ऊपर चढ़कर चारों पैरों से उछल-उछलकर उसे रौंदती रही। इस दौरान तीन बड़ी गाय और दो गाय के बच्चे भी वहां पहुंच गए, लेकिन हमला करने वाली गाय लगातार बच्ची को निशाना बनाती रही। बच्ची की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला दौड़ी। उसने पास पड़ी एक बच्चे की साइकिल उठाकर गाय की तरफ फेंकी। इससे गुस्साई गाय ने बच्ची को छोड़कर महिला को दौड़ाना शुरू कर दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग लाठी-ईंट लेकर मौके पर पहुंचे। गाय ने उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान बच्ची को बचाने आए मजदूर मोहम्मद वसीम को गाय ने सींग मारकर घायल कर दिया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरह गाय को भगाया और खून से लथपथ सुनैना को उठाकर उसके घर ले गए。

गंभीर हालत में सिविल रेफर

घर पहुंचते ही मां नेहा बेटी की हालत देखकर बेसुध हो गईं। उन्होंने तुरंत पति सिनोद को फोन किया। सिनोद फौरन घर पहुंचे और बच्ची को पास के निजी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। सिविल के डॉक्टरों ने भी सुनैना की हालत गंभीर बताई है और उसका इलाज चल रहा है। शनिवार को सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में गाय का हमला और लोगों की चीख-पुकार साफ सुनाई दे रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा गायों का झुंड अक्सर इस गली में आ जाता है और बच्चों के लिए खतरा बना रहता है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या घटना में बच्ची की हालत गंभीर है?
हाँ, बच्ची को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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