Lucknow News: नहर में गिरा बाइक सवार युवक, थाना क्षेत्र को लेकर उलझी रही दो थानों की पुलिस, एसडीआरएफ ने निकाला शव
Lucknow News: लखनऊ के मानकनगर क्षेत्र में एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। वह अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रहा था। उसकी बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, लेकिन बेटी सुरक्षित बच गई। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने युवक का शव निकाला।
Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मानकनगर क्षेत्र में सोमवार को एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। हादसे के वक्त युवक अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर लौट रहा था। घटनास्थल थाना क्षेत्र की सीमा को लेकर कुछ देर तक दो थानों की पुलिस असमंजस में उलझी रही, जिसके बाद सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने युवक का शव नहर से बाहर निकाला। कृष्णनगर के खुशी विहार निवासी रवि कुशवाहा (41) पेशे से एलआईसी एजेंट थे। सोमवार को वह अपनी बेटी को स्कूल से लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रेलवे कार्यालय के पास स्थित नहर की पुलिया के निकट उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और वह नहर में जा गिरे।
गनीमत रही कि इस हादसे में साथ बैठी उनकी बेटी बाहर ही रह गई और सुरक्षित बच गई।हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन घटनास्थल किस थाना क्षेत्र की सीमा में आता है, इसे लेकर आलमबाग और मानकनगर थाने की पुलिस के बीच कुछ देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। इस दौरान कीमती समय जरूर जाया हुआ। बाद में सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद रवि कुशवाहा का शव नहर से बाहर निकाला।
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