Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: बेकरी संचालक ने फांसी लगाकर जान दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: बाराबंकी के ध्यानार्थ--- लखनऊ, संवाददाता। जानकीपुरम सेक्टर सी निवासी बेकरी संचालक दुर्गेश कुमार

Lucknow News: बेकरी संचालक ने फांसी लगाकर जान दी

Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। जानकीपुरम सेक्टर सी निवासी बेकरी संचालक दुर्गेश कुमार (30) ने कमरे में पंखे के सहारे दुपट्टे से शनिवार को फांसी लगा ली। विकास नगर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। मोबाइल कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है। विकास नगर की सब्जी मंडी चौकी प्रभारी सब्जी मंडी जितेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक मूल रूप से बाराबंकी घुंगीटर बारकपुर निवासी दुर्गेश जानकीपुरम सेक्टर सी में तीसरे तल पर रहता था। दूसरे कमरे में बाराबंकी सुबेहा का हरिशरण पत्नी बच्चों संग रहते हैं। दुर्गेश की त्रिवेणी नगर में बेकरी की दुकान है। करीब दो माह से भांजा प्रियांशु साथ रह रहा था। प्रियांशु ने पुलिस को बताया कि शनिवार सुबह वह दुकान चला गया था, जबकि दुर्गेश जरूरी काम होने की बात कहकर रुका था। दोपहर करीब एक बजे हरिशरण घर पहुंचे। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। दुर्गेश फंदे से लटका था। दुर्गेश की शादी दो साल पहले हुई थी। का विवाह दो वर्ष पहले हुआ था.

गैस लीक होने पर लगी आग से विवाहिता की मौत

लखनऊ, संवाददाता। चिनहट के गुलिस्तां कॉलोनी की काजल विश्वकर्मा (21) भोजन बनाते समय शुक्रवार दोपहर को गैस लीक होने पर लगी आग की चपेट में आ गई। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक काजल की शादी इसी साल फरवरी में उन्नाव के औरास निवासी विश्वास विश्वकर्मा से हुई थी। विश्वास की सराफा दुकान है। भाई पवन ने बताया की उनकी बहन कुछ दिन पहले मायके आई थी। शुक्रवार दोपहर किचन में भोजन बनाते समय अचानक गैस का पाइप हट गया। किचन में आग फैल गई, जिसकी चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलसी थी। अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

सामान्य प्रश्न

दुर्गेश कुमार की उम्र क्या थी?
दुर्गेश कुमार (30) ने आत्महत्या की थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow Suicide Lucknow News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।