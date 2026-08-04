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Lucknow News: शारदा नगर में करंट से गाय की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ के शारदा नगर योजना में लीसा की लापरवाही से करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसके लिए बिजली विभाग की लापरवाही की शिकायत की है। उन्होंने कई बार समस्या को उठाया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। निवासियों ने अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है।

Lucknow News: शारदा नगर में करंट से गाय की मौत

Lucknow News: लखनऊ। शारदा नगर योजना के रुचि खंड-2 में मंगलवार को लेसा की लापरवाही के कारण करंट लगने से एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना डा. यूके सिंह के मकान संख्या 1/550 के पास स्थित पार्क के कोने में हुई। हादसे से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी स्थान पर पहले भी करंट उतरने की वजह से एक गाय की जान जा चुकी है। निवासियों ने पिछले वर्ष दिसंबर से इस वर्ष अप्रैल के बीच तीन बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन हर बार लापरवाही बरतते हुए कोई स्थायी कदम नहीं उठाया गया।

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यदि विभाग ने समय रहते सुध ली होती, तो बेजुबान की जान बचाई जा सकती थी। क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग की इस गैर-जिम्मेदाराना कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताते हुए मामले की जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, क्षेत्र की सभी विद्युत लाइनों व उपकरणों की तत्काल जांच कर समस्या का स्थायी समाधान निकालने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस रास्ते से बच्चे और बुजुर्ग नियमित रूप से गुजरते हैं, इसलिए अगर जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में कोई बड़ी जनहानि हो सकती है।

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