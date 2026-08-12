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Lucknow News: बिजली का पंखा लगाते समय करंट की चपेट में आया मजदूर, हुई मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ में करनपुर गांव में 42 वर्षीय मजदूर पुत्तीलाल रावत की बिजली के पंखे का तार जोड़ते समय करंट लगने से मौत हो गई। उन्होंने पंखा लगाने की कोशिश की, लेकिन तार लगाते समय करंट से चिपक गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना परिवार के लिए एक गंभीर आर्थिक संकट लेकर आई है।

बिजली का पंखा लगाते समय करंट की चपेट में आया मजदूर, हुई मौत
बिजली का पंखा लगाते समय करंट की चपेट में आया मजदूर, हुई मौत

Lucknow News: निगोहां,(लखनऊ), संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निगोहां क्षेत्र के करनपुर गांव में मंगलवार देर शाम बिजली का पंखा लगाते वक्त करंट की चपेट में आने से 42 वर्षीय मजदूर पुत्तीलाल रावत की दर्दनाक मौत हो गई। दिनभर मजदूरी कर घर लौटे पुत्तीलाल पंखे के तार जोड़ रहे थे, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक, करनपुर निवासी पुत्तीलाल रावत मंगलवार शाम हमेशा की तरह मजदूरी करके घर पहुंचे थे। भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने घर में फर्राटा पंखा लगाने का फैसला किया, लेकिन पंखे का प्लग उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने दोनों तारों को सीधे बिजली बोर्ड से जोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान एक तार बोर्ड में लग गया, जबकि दूसरा तार उनके हाथ में ही रह गया। करंट लगते ही वह तार से चिपक गए और दर्द से चीख तक नहीं निकाल सके। जब तक परिजनों को स्थिति का अंदाजा हुआ और वे दौड़कर वहां पहुंचे, तब तक पुत्तीलाल बेहोश होकर जमीन पर गिर चुके थे। परिजन तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया。

हादसे की सूचना

हादसे की सूचना मिलते ही निगोहा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में बिजली का करंट लगने से मौत होने की बात सामने आई है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

परिवार की स्थिति

जानकारी के अनुसार, पुत्तीलाल अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, इसलिए उनकी आकस्मिक मौत से परिवार की आर्थिक स्थिति पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। उनकी पत्नी और बच्चे लगातार रो-रोकर बेहाल हैं। पुलिस ने शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

पुत्तीलाल रावत की उम्र क्या थी?
पुत्तीलाल रावत 42 वर्ष के थे।
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