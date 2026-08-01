Lucknow News: सिपाही से भिड़ा चालक, गाड़ी जब्त
Lucknow News: लखनऊ में शहीद पथ पर शनिवार को एक यातायात सिपाही ने कार चालक को अवैध रूप से सवारियां भरने से रोका। इसका विरोध करते हुए चालक ने सिपाही के साथ हिंसक व्यवहार किया। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने पर टीएसआई विकास कुमार पर भी आरोपी ने अभद्रता की। पुलिस ने चालक का चालान किया और कार सीज कर दी।
Lucknow News: लखनऊ। पीजीआई के उतरेठिया स्थित शहीद पथ के नीचे शनिवार सुबह निजी कार में अवैध रूप से सवारियां भरने को लेकर हंगामा हो गया। यातायात सिपाही अजय पटेल ने निजी कार चालक को सवारी भरने से रोका तो वह भड़क उठा। आरोप है कि चालक ने सिपाही से अभद्रता करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। धक्का-मुक्की के दौरान सिपाही की नेम प्लेट भी टूट गई। सूचना पर पहुंचे टीएसआई विकास कुमार ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने उनके साथ भी अभद्रता की। यातायात पुलिस ने चालक मो. इमरान के कार को सीज कर दी और उसे पीजीआई पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपित रायबरेली का निवासी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहीद पथ के नीचे लंबे समय से निजी वाहनों में अवैध रूप से सवारियां बैठाई जाती हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनती है और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है। चालक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं टीएसआई विकास कुमार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन रोकने पर चालक ने अभद्रता और हाथापाई की। पीजीआई थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए चालान किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।