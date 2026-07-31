Lucknow News: नरही का बंद रास्ता खुलवाने को डीसीपी ट्रैफिक से मिले व्यापारी
Lucknow News: ट्रैफिक पुलिस ने अशोक मार्ग पर श्रीराम टावर के बगल से नरही जाने वाले रास्ते को अस्थायी बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों को कठिनाई हो रही है। व्यापारियों ने डीसीपी यातायात से संपर्क कर बैरिकेडिंग हटाने की मांग की है, जिसे सुनने का आश्वासन मिला है।
Lucknow News: ट्रैफिक पुलिस द्वारा अशोक मार्ग पर श्रीराम टावर के बगल से नरही जाने वाले रास्ते को अस्थायी बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए जाने से नरही बाजार के व्यापारियों और ग्राहकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हजरतगंज चौराहे के निकट कॉफी हाउस के सामने का डिवाइडर कट पहले ही बंद है, ऐसे में इस नए रास्ते के बंद होने से लोगों को जवाहर भवन के सामने से लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इस समस्या को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सदर स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन कार्यालय में डीसीपी यातायात रवीना त्यागी से मिला।
व्यापारियों ने डीसीपी यातायात को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और अस्थायी बैरिकेडिंग को तुरंत हटवाने की मांग की। डीसीपी यातायात रवीना त्यागी ने व्यापारियों की बात को ध्यानपूर्वक सुना और जल्द से जल्द उचित समाधान निकालने तथा राहत देने का आश्वासन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता के साथ नरही आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, महामंत्री संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अभिषेक केशरवानी, उपाध्यक्ष अश्वनी मिश्रा, संजय साहू, पवन मेवानी, राज बहादुर गुप्ता, संदीप गुप्ता और विनीत साहू मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।