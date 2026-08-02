Lucknow News: तीन साल पहले चोरी हुई बाइक का कटा चालान
Lucknow News: लखनऊ में राजत यादव की बाइक 15 फरवरी 2021 को बलरामपुर अस्पताल से चोरी हो गई थी। तीन साल बाद भी एफआईआर नहीं हुई, लेकिन चालान मालिक को बिना हेलमेट बाइक चलाने के लिए मिला। राजत ने पुलिस से बाइक की बरामदगी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
Lucknow News: लखनऊ। सरकारी अस्पताल के बाहर से तीन साल पहले चोरी हुई बाइक का अब जाकर चालान कट गया है। हैरानी की बात यह है कि बाइक मालिक ने घटना के समय से अब तक कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही बाइक बरामद हो सकी। अब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत कर बाइक की बरामदगी और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मानकनगर निवासी राजत यादव के अनुसार उनकी होंडा लिवो बाइक 15 फरवरी 2021 को बलरामपुर अस्पताल से चोरी हो गई थी। उन्होंने वजीरगंज थाने जाकर सूचना दी। आरोप है कि पुलिस ने कई बार बुलाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की।
इसके बाद राजत ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सात अगस्त 2024 को उनके मोबाइल पर एक ई-चालान का मैसेज आया। चालान बिना हेलमेट बाइक चलाने का था। चालान देखकर राजत फिर वजीरगंज थाने पहुंचे और पूरी बात बताई। उनका कहना है कि तब भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब उन्हें डर है कि कहीं उनकी चोरी की बाइक का इस्तेमाल किसी आपराधिक घटना में न हो रहा हो। पीड़ित ने अब पुलिस में प्रार्थना पत्र देकर तीन मांगें रखी हैं। पहली, चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी, बाइक को तत्काल बरामद कराया जाए। तीसरी, मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। राजत का कहना है, 3 साल से थाने के चक्कर काट रहा हूं। अगर समय पर एफआईआर होती तो शायद बाइक मिल जाती या उसका गलत इस्तेमाल न होता। अब चालान आया है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। वजीरगंज पुलिस का कहना है कि शिकायत मिल गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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