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Lucknow News: ''हजार गोली मारूंगा'', तरबगंज के भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले की तरबगंज तहसील से भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडेय की जान से मारने की धमकी दी गई। विघायक के बेटे विनोद ने मामले में मुकदम

''हजार गोली मारूंगा'', तरबगंज के भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज
''हजार गोली मारूंगा'', तरबगंज के भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

Lucknow News: तरबगंज (गोंडा), संवाददाता। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले की तरबगंज तहसील से भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडेय की जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने विधायक को एक हजार गोली मारने तक की बात कह डाली, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने विधायक के बेटे की तहरीर पर एक नामजद सहित 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधायक के बेटे का आरोप है कि उनके पिता की लगातार रेकी की जा रही है और उन्हें जान से मारने के लिए कुछ लोग घेराबंदी की साजिश रच रहे हैं।

फिलहाल गोंडा जिले की तरबगंज पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। जिला पंचायत सदस्य और विधायक के बेटे विनोद कुमार पांडेय ने शुक्रवार को इस संबंध में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार बेलसर नगर पंचायत के वार्ड नंबर छह निवासी सुनील सिंह ने विधायक को सरेआम जान से मारने की धमकी दी।आरोप है कि सुनील सिंह ने दुस्साहस दिखाते हुए एक हजार गोली मारने की बात कही। यह भी आरोप है कि सुनील सिंह गैंग बनाकर विधायक प्रेम नारायण पांडेय की रेकी कर रहा है और उन्हें निशाना बनाने के लिए घेराबंदी की तैयारी में जुटा है। इस साजिश में 8-10 अन्य लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। धमकी भरी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग विधायक के बेटे ने पेनड्राइव में सुरक्षित रखकर पुलिस को सौंप दी है। विनोद पांडेय ने इसे परिवार की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। तरबगंज पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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