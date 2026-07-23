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Lucknow News: अयप्पा मंदिर का ताला तोड़ 25 हजार उड़ाए, चोर कैमरे में कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: हुसड़िया चौकी के पास स्थित अयप्पा मंदिर में चोरों ने दानपात्र से ₹25,000 की चोरी की। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसी प्रकार की चोरी मड़ियांव में भी हुई, जहां चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान चुरा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Lucknow News: अयप्पा मंदिर का ताला तोड़ 25 हजार उड़ाए, चोर कैमरे में कैद

Lucknow News: हुसड़िया चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित अयप्पा मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। ताला तोड़कर दानपात्र से 25 हजार रुपये चोरी कर लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं, मड़ियांव में भी चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान पार कर दिया। विशालखंड-1 निवासी ओमनाकुट्टन एनके विनीतखंड स्थित जयपुरिया स्कूल के पीछे लॉर्ड अयप्पा मंदिर सोसाइटी के महासचिव हैं। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई की देर रात चोर मंदिर परिसर में घुसे। पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर गए और गर्भगृह के सामने रखे दानपात्र का ताला तोड़कर करीब 25 हजार रुपये निकाल ले गए।

सीसीटीवी फुटेज में एक चोर साफ दिख रहा है। गुरुवार सुबह मंदिर पहुंचे पदाधिकारियों को चोरी का पता चला। डायल-112 पर सूचना के बाद गोमतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज खंगाले। ओमनाकुट्टन का आरोप है कि इससे पहले 30 मार्च और 4 दिसंबर 2025 को भी मंदिर में चोरी हो चुकी है। हुसड़िया चौकी पर लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। इधर, मड़ियांव में अलीगंज सेक्टर-ई निवासी रमेश राजपूत की मुतक्कीपुर में लोहे की दुकान है। बीती 20 जुलाई की रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़ा और तीन जनरेटर सेट, पांच किलो कॉपर तार समेत लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया। सुबह दुकानदार को घटना की जानकारी हुई। रमेश ने मड़ियांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

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