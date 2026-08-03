Lucknow News: बेटी की शादी के जेवर चोर ले गए
Lucknow News: - पारा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की -फुटेज के बेटी की शादी के जेवर चोर ले गए
Lucknow News: पारा में घर का ताला तोड़कर चोर लाखों के जेवरात और नगदी पार कर ले गए। पीड़िता के मुताबिक उन्होंने बेटी की शादी के लिए गहने बनवाकर रखे थे। वह एक अंत्येष्ठी संस्कार में गई थीं। पीड़िता पारा थाने में रविवार शाम को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शांतिपुरम निवासी देवमणि मिश्रा की पत्नी शशि मिश्रा के मुताबिक, वह 30 जुलाई को गौरीगंज में देवरानी की अंत्येष्ठी में गई थीं। 31 जुलाई को दिन में पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी कि घर के दरवाजे के ताले टूटे हैं। कमरे में सामान बिखरा हुआ है। इस पर उन्होंने भतीजे प्रदीप को भेजा। प्रदीप की सूचना पर मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे। पीड़िता शशि घर लौटी तो थाने पर लिखित सूचना दी。
काफी मात्रा में जेवरात
पीड़िता शशि ने पुलिस को बताया कि चोरों ने घर में अलमारी में रखे सोने, चांदी के जेवरात और 20 हजार रुपए चोरी कर लिए। जेवरात में दो सोने की चेन, तीन मंगलसूत्र, तीन टॉप्स, बाली, झुमकी, अंगूठियां, आधा किलो की चांदी की दो जंजीर चोरी हो गया। शशि ने पुलिस को बताया कि उन्होंने जेवरात अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाकर एकत्र कर रखे थे। पारा थाना के प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़िता शशि की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की पहचान की जा रही है।
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