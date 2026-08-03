Lucknow News: बेटी की शादी के जेवर चोर ले गए

Lucknow News: पारा में घर का ताला तोड़कर चोर लाखों के जेवरात और नगदी पार कर ले गए। पीड़िता के मुताबिक उन्होंने बेटी की शादी के लिए गहने बनवाकर रखे थे। वह एक अंत्येष्ठी संस्कार में गई थीं। पीड़िता पारा थाने में रविवार शाम को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शांतिपुरम निवासी देवमणि मिश्रा की पत्नी शशि मिश्रा के मुताबिक, वह 30 जुलाई को गौरीगंज में देवरानी की अंत्येष्ठी में गई थीं। 31 जुलाई को दिन में पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी कि घर के दरवाजे के ताले टूटे हैं। कमरे में सामान बिखरा हुआ है। इस पर उन्होंने भतीजे प्रदीप को भेजा। प्रदीप की सूचना पर मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे। पीड़िता शशि घर लौटी तो थाने पर लिखित सूचना दी。