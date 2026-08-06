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Lucknow News: गौ-वंश का वध कर भागे अराजकतत्व, तीन हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ में, न्यू हैदरगंज में बंद पड़ी धान मिल में गौ-वंश का वध कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया और संदिग्धों को हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सावन माह में इस तरह की हरकतों से माहौल बिगड़ रहा है।

गौ-वंश का वध कर भागे अराजकतत्व, तीन हिरासत में
गौ-वंश का वध कर भागे अराजकतत्व, तीन हिरासत में

Lucknow News: लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। ठाकुरगंज रिंग रोड पर न्यू हैदरगंज में बंद बड़ी धान मिल में बुधवार देर रात अराजकत्वों ने गौ-वंश का गला काटकर वध कर माहौल बिगड़ाने की कोशिश की। गौ-वध की जानकारी मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस अफसरों ने उन्हें समझाकर शांत कराया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किए। पुलिस ने सीसी फुटेज के आधार पर तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ कर रही है। न्यू हैदरगंज में वर्षों से बंद पड़ी धान मिल में बुधवार देर रात गौ-वंश (सांड) का वध कर दिया। अराजकतत्वों ने गला काटकर उसकी हत्या की। केयरटेकर ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। ठाकुरगंज, चौक, दुबग्गा समेत कई थानों का पुलिस बल और एसीपी चौक शुभम कुमार मौके पर पहुंची। इस बीच लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोग कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कराया। आनन फानन में फोरेंसिक टीम पहुंची। घटनास्थल की फोटो और वीडियोग्राफी कर साक्ष्य संकलन किए। गौ-वंश को दफनाया गया। घटना के राजफाश के लिए चार टीमें लगाई गई। सीसी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने गुरुवार तड़के तीन संदिग्धों को धर दबोचा। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है。

सावन माह में गौ-वध कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश :

घटना की जानकारी पर पहुंचे लोग आक्रोशित हो उठे। उन्होंने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि पवित्र माह सावन में इस तरह की हरकत कर अराजकतत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। क्षेत्र में कुछ लोग ऐसी अराजकता कर रहे हैं। पुलिस उन्हें चिंह्नित कर कार्रवाई करे। नहीं तो विरोध प्रदर्शन होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

घटना कहाँ हुई?
यह घटना लखनऊ के न्यू हैदरगंज में हुई।
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