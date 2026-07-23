Lucknow News: घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज
Lucknow News: मोहनलालगंज के एक गांव में 14 साल की किशोरी के साथ उसी गांव के युवक ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की। पीड़िता के पिता ने मोहनलालगंज थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
Lucknow News: मोहनलालगंज के एक गांव में घर के अंदर टीवी देख रही 14 साल की किशोरी के साथ गांव के ही युवक ने छेड़छाड़ की। पीड़िता के पिता के मुताबिक बुधवार दोपहर वह पत्नी के साथ मवेशी के चारा पानी के लिए खेत गए थे। इस दौरान नाबालिग बेटी घर में अकेले टीवी देख रही थी। आरोप है कि इसी बीच गांव का ही अनुपम मौर्या जबरन घर में घुस गया। किशोरी के साथ अश्लील हरकत, छेड़छाड़ की। परिजन घर पहुंचे तो किशोरी ने आपबीती सुनाई। पीड़िता के पिता ने मोहनलालगंज थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई है। इंस्पेक्टर राम बाबू ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है।
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