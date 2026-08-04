Lucknow News: युवक की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या का आरोप

Lucknow News: कोटवा गांव में मंगलवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि युवक को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान सुमेन्द्र शुक्ला (37) निवासी कोटवा के रूप में हुई है। वह एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे। परिजनों के मुताबिक, सोमवार शाम छह बजे सुमेन्द्र दोस्त सुमित शर्मा के साथ घर से निकले थे। रात 11 बजे वह नशे की हालत में घर लौटे। मंगलवार सुबह 9:25 बजे पत्नी अंजली शुक्ला ने उन्हें जगाने की कोशिश की तो कोई हरकत नहीं हुई।

परिजन उन्हें संयुक्त चिकित्सालय साढ़ामऊ ले गए, जहां ईएमओ राम सागर मिश्रा ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई अमित शुक्ला ने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत सुमेन्द्र को शराब में जहर मिलाकर पिलाया गया। इस मामले में उन्होंने सुमित शर्मा और विवेक मिश्रा पर संदेह जताया है। परिजनों के अनुसार करीब चार माह पहले विवादित जमीन का बैनामा विवेक मिश्रा के नाम हुआ था। बाद में पांच लाख रुपये देकर उसे मृतक की पत्नी के नाम कराया गया। आरोप है कि डेढ़ माह पहले दबाव बनाकर उसी जमीन का दोबारा बैनामा विवेक ने अपने साले के नाम करा लिया। इसके बाद से दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था। पुलिस को अस्पताल से सुबह 11:20 बजे फौती मेमो मिला। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पत्नी ने भी आशंका जताई है कि सोमवार शाम किसी ने सुमेन्द्र को जहरीला पदार्थ खिलाया। अभी लिखित तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम, बिसरा परीक्षण और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।