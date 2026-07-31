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Lucknow News: मड़ियांव में अधेड़ का शव टीनशेड में लटका मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ के मड़ियांव के प्रीति नगर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव संदिग्ध स्थिति में लटका मिला। मृतक कृष्ण कुमार मिश्रा मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार ने सूचना दी कि सुबह 6 बजे शव के लटकने की जानकारी मिली।

Lucknow News: मड़ियांव में अधेड़ का शव टीनशेड में लटका मिला

Lucknow News: लखनऊ। मड़ियांव के प्रीति नगर, श्रीनगर द्वितीय अन्ना मार्केट के पास शुक्रवार सुबह एक अधेड़ का शव संदिग्ध हालात में लटका मिला। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार गुलरिया, सीतापुर निवासी कृष्ण कुमार मिश्रा (45) अपने दो बेटों के साथ किराए के मकान में रहते थे। सुबह करीब 6 बजे उनका शव घर की दूसरी मंजिल पर टीन शेड के पाइप से चादर के सहारे लटका मिला। परिवार ने करीब 10 बजे डायल 112 पर सूचना दी। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि कृष्ण कुमार मिश्रा मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे।

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मौत के सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होंगे।

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