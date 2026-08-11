Lucknow News: फ्लैट का दरवाजा तोड़कर की मारपीट, छात्रा का जीना मुहाल

Lucknow News: लालबाग में किराये पर रह रही छात्रा से साथ रहने का दबाव बनाने वाला परिचित अब पुलिस के शिकंजे में है। आरोप है कि इंकार करने पर आरोपी ने पीछा कर छेड़छाड़ की, वूमेन पॉवर लाइन पर शिकायत के बाद भी धमकियां नहीं रुकीं। पांच अगस्त को आरोपी ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर तोड़फोड़ और मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर कैसरबाग पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। देवरिया निवासी छात्रा लालबाग के एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर रहती हैं। पीड़िता के अनुसार मार्टिनपुरवा निवासी अभिषेक विश्वकर्मा उससे परिचित है। शादीशुदा होने के बावजूद अभिषेक लंबे समय से उसे साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा था।

मना करने पर गाली-गलौज और मारपीट करता था। परेशान होकर छात्रा ने 17 मार्च को वूमेन पॉवर लाइन 1090 पर शिकायत की थी। इसके बाद आरोपी ने पीछा करना और धमकाना बंद नहीं किया। पीड़िता का आरोप है कि 5 अगस्त को लोट्स अपार्टमेंट के पास अभिषेक ने उसे रोककर फिर साथ रहने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मारपीट की धमकी दी और बदनाम करने की बात कही। इसके बाद वह फ्लैट पर पहुंचा, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और घर में तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की। 7 अगस्त को आरोपी अपार्टमेंट में चिल्लाकर गाली-गलौज करने लगा। मारपीट के दौरान पीड़िता के कान के डायमंड के बुंदे और सोने की ईयरिंग गिरकर गायब हो गए। उसी दिन थाने में सूचना देने पर कार्रवाई नहीं हुई। 10 अगस्त को पीड़िता ने दोबारा वूमेन पॉवर लाइन पर शिकायत की। इसके बाद कैसरबाग पुलिस ने अभिषेक के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट, छेड़छाड़, गाली-गलौज और धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।