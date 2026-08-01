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Lucknow News: अयोध्या में पैरामेडिकल छात्र ने बनाया बम का डायग्राम, पूछताछ जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में एक्सरे तकनीशियन का है छात्र, साथियों से भी सवाल-जवाब

Lucknow News: अयोध्या में पैरामेडिकल छात्र ने बनाया बम का डायग्राम, पूछताछ जारी

Lucknow News: - सामान्य परिवार का है छात्र, अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला

ये भी पढ़ें:अयोध्या के कॉलेज में मिला 'बम कैसे बनाएं' लिखा नोट, लैब टेक्नीशियन छात्र हिरासत में

भगत सिंह पर बनी फिल्म का प्रभाव

- भगत सिंह पर बनी अजय देवगन की फिल्म देखकर बम बनाने के नोट्स तैयार किए थे

ये भी पढ़ें:बम बनाने का संदिग्ध हस्तलिखित नोट मिलने से हड़कंप, लैब टेक्नीशियन छात्र हिरासत में

अयोध्या, संवाददाता

अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र मो. सरफराज ने एक कागज पर बम का न सिर्फ डायग्राम बनाया बल्कि उसकी विधि को भी नोट कर लिया। इस कागज को देखकर कुछ छात्रों ने मेडिकल प्रशासन और पुलिस में शिकायत कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी मिलते ही एटीएस सहित कई एजेंसियां भी पहुंच गईं और पूछताछ कर इस डायग्राम और नोट के पीछे की मंशा तलाशने में जुट गईं हैं। हालांकि अब तक छात्र से किसी तरह का कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। एटीएस ने छात्र के तीन अन्य साथियों से भी सवाल-जवाब किया है.

छात्र का बैकग्राउंड

बलरामपुर शहर का रहने वाला छात्र मो. सरफराज अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अब तक की पूछताछ में यह सामने आया है कि छात्र ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ भगत सिंह पर बनी अजय देवगन की मूवी देखी थी। इस मूवी में भगत सिंह अपने साथियों को बताते हैं कि कैसे बम बनाया जा सकता है। छात्र ने उसी आधार पर कागज पर बम का डायग्राम तैयार किया और उसे बनाने की विधि भी नोट की.

मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की रात सरफराज की ड्यूटी कॉलेज में लगी थी। रात के वक्त वह ड्यूटी स्थल पर रखी मेज पर कागज में कुछ लिख रहा था। ड्यूटी पूरी होने के बाद वह वहां से चला गया। मगर कागज छूट गया। सुबह छात्रों को नोट मिला तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। सूत्रों के अनुसार कागज के सबसे ऊपर गोल घेरे के भीतर बम बनाने की विधि लिखी थी। नीचे बम का चित्र और कुछ बिंदु भी अंकित थे। यह देखते ही वहां मौजूद लोगों को छात्र के संदिग्ध होने की आशंका हुई तो सूचना प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डा. अरविंद सिंह को दी गई। उनकी सूचना पर दर्शननगर चौकी पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंच गई.

छात्र की गिरफ्तारी

बताया जा रहा है कि रात की ड्यूटी के बाद वह कॉलेज के बाहर किराए के कमरे में आराम कर रहा था। पुलिस ने शनिवार सुबह उसे वहीं ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मिली तो सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं। छात्र के मोबाइल, लैपटॉप, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज समेत उसके सभी संपर्कों की जांच जारी है। एजेंसियां उसकी मंशा को जानने का प्रयास कर रही हैं कि कहीं वह किसी के प्रभाव में तो नहीं आ रहा है। हालांकि अब तक कुछ ऐसा मिला नहीं है.

अन्य छात्रों से पूछताछ

मेडिकल कॉलेज के दो छात्रों से भी पूछताछ

पुलिस को जानकारी मिली कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले दो अन्य छात्रों से उसकी निकटता थी। इसी आधार पर पुलिस ने उन दोनों को भी बुलाया। दोनों से लंबी पूछताछ की गई। मेडिकल कॉलेज परिसर में भी पुलिस और जांच एजेंसियों की गतिविधियां जारी रहीं। अधिकारियों ने ड्यूटी स्थल, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। छात्र की ड्यूटी के दौरान हर गतिविधि जांची जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस तरह की गतिविधियों के दौरान अन्य कौन-कौन लोग वहां आए थे.

परिवार की स्थिति

घर में सबसे छोटा है सरफराज

बलरामपुर संवाददाता के अनुसार प्रकरण को लेकर बलरामपुर में भी हलचल तेज हो गई है। बलरामपुर पुलिस ने छात्र के घर और आस पास के इलाकों की पड़ताल की है। फिलहाल एसपी बलरामपुर की मानें तो पूरे मामले में अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सरफराज बलरामपुर के पुरैनिया निवासी मदरसा शिक्षक रहे मोहम्मद शफी का बेटा है। ढाई वर्ष पहले शफी का निधन हो चुका है.

सरफराज के घर में सिर्फ मां रह रहीं

सरफराज के घर में उसकी मां ही रह रही हैं। जिन्हें पूरे घटनाक्रम का पता नहीं है। सरफराज के सबसे बड़े भाई श्रावस्ती के कटरा में डेंटल क्लीनिक चलाते हैं। मझला भाई कानपुर में रहकर कारोबार करता है और तीसरा भाई दुबई में काम करता है। उसकी दो बड़ी बहनें भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। सरफराज ने लैब टैक्नीशियन कोर्स के लिए अयोध्या मेडिकल कॉलेज में एक साल पूर्व दाखिला लिया था.

सरफराज से जुड़ी सभी बिन्दुओं पर जांच हो रही है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। जांच पूरी होने पर ही हकीकत सामने आएगी। फिर भी हर पहलुओं पर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं.

- विकास कुमार, एसपी बलरामपुर

फोटो 5 : मेडिकल कालेज से पूछताछ के लिए सरफाराज के साथी छात्र को ले जाती पुलिस

फोटो 6 : घटना के बाद मेडिकल कालेज में छात्र सरफराज के बारे में चर्चा करते छात्र

फोटो 7 : दर्शन नगर के इसी राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज में अध्ययनरत है छात्र सरफराज

बलरामपुर फोटो-25: नगर के पुरैनिया तालाब स्थित सरफराज का घर

सामान्य प्रश्न

क्या सरफराज ने बम बनाने का डायग्राम बनाया?
हाँ, सरफराज ने एक कागज पर बम का डायग्राम बनाया।
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