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Lucknow News: आबादी के बीच धड़ल्ले से चल रहीं डेयरियां, छावनी परिषद बेपरवाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: अर्जुनगंज के सरसवां में छुट्टा पशु के हमले से बच्ची के घायल होने के बावजूद छावनी परिषद प्रशासन की कार्यशैली नहीं बदली है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद डेयरियां संचालित हो रही हैं। छुट्टा मवेशियों से स्थानीय लोग परेशान हैं, और प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

Lucknow News: आबादी के बीच धड़ल्ले से चल रहीं डेयरियां, छावनी परिषद बेपरवाह

Lucknow News: अर्जुनगंज के सरसवां में छुट्टा पशु के हमले से बच्ची के घायल होने के बाद भी छावनी परिषद प्रशासन की कार्यशैली नहीं बदली है। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद छावनी क्षेत्र में आबादी के बीच दो दर्जन से अधिक डेयरियां संचालित हो रही हैं। डेयरी संचालकों द्वारा दूध निकालने के बाद पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में छुट्टा मवेशियों का आतंक बना हुआ है। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने आबादी के बीच डेयरियों के संचालन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए छावनी परिषद को इन्हें वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसके बाद रेलवे लाइन के किनारे गोकुल नगरी के नाम से कैटल कॉलोनी विकसित की गई और अभियान चलाकर डेयरियों को वहां शिफ्ट कराया गया। साथ ही छुट्टा पशुओं को पकड़ने और जब्ती की कार्रवाई भी शुरू हुई। इस अभियान से छावनी क्षेत्र छुट्टा जानवरों के मुक्त हो गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद अभियान ठंडे बस्ते में चला गया और स्थिति फिर पहले जैसी हो गई。

छुट्टा पशुओं की समस्या

मौजूदा समय में अकेले सदर क्षेत्र में डेढ़ दर्जन से अधिक डेयरियां खुलेआम संचालित हो रही हैं। कई स्थानों पर सड़क किनारे ही पशु बांधकर डेयरी चलाई जा रही है। दूध दुहने के बाद पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, जो दिनभर सड़कों पर घूमते रहते हैं। छावनी परिषद कार्यालय के मुख्य गेट और नेहरू रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर भी छुट्टा पशु आसानी से देखे जा सकते हैं। डस्टबिन में भोजन तलाशने के दौरान वे कूड़ा सड़क पर फैला देते हैं, जिससे गंदगी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन सांड़ों की लड़ाई में वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है।

प्रशासन की चेतावनी

डेयरी संचालकों को बुलाकर सख्त चेतावनी दी गई है। पिछले दिनों अभियान चलाकर लगभग 80 जानवर पकड़कर नगर निगम के कांजी हाउस को दिए गए थे। छुट्टा जानवरों के मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभिषेक राठौर, सीईओ छावनी परिषद

अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्न

अर्जुनगंज में बच्ची को छुट्टा पशु ने क्यों घायल किया?
अर्जुनगंज में छुट्टा पशु के हमले से बच्ची के घायल होने की घटना हुई।
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