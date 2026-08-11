Lucknow News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार तड़पता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे
Lucknow News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार तड़पता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे -ग्रामीणों ने चौकी में घुसकर चालक को पीटा,पुलिस ने बचाया - हादसे
Lucknow News: भागूखेड़ा में मंगलवार शाम तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और करीब एक घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने डंपर चालक को चौकी में घेरकर पीट दिया। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। भागूखेड़ा में मंगलवार शाम 5:45 बजे बड़ा हादसा हुआ। डंपर ने तेज गति से आकर बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार बृजेश निवासी इटवा, सिद्धार्थनगर डंपर के नीचे आ गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक दूर तक घिसटती चली गई।
घायल बृजेश खून से लथपथ एक घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। राहगीर तमाशा देखते रहे। पुलिसकर्मियों ने उसे रिक्शे से सीएचसी मोहनलालगंज पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर पुलिस चौकी में घुस गया। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने चौकी को घेर लिया और घुसकर चालक की पिटाई कर दी। इस दौरान चौकी के दरवाजे का शीशा भी टूट गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय चौकी पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। बाद में पुलिस टीम के पहुंचने पर स्थिति नियंत्रित हुई। इंस्पेक्टर रामबाबू ने बताया कि डंपर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसे और चौकी में हुए हंगामे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
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