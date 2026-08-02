Lucknow News: बिजली: बिजली उपकेंद्रों पर आज लगेंगे शिविर, शिकायतों का होगा समाधान
Lucknow News: - बिजली लोड बढ़ाने या घटाने, नए कनेक्शन में विलम्ब का निस्तारण होगा
Lucknow News: लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।
बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोमवार से लेसा के विभिन्न उपकेंद्रों पर विशेष बिजली शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिजली शिविर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक अमौसी, गोमतीनगर, जानकीपुरम और लखनऊ सेंट्रल जोन के अंतर्गत आने वाले उपकेंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। मध्यांचल निगम के एमडी संदीप भागिया ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं, जैसे बिजली लोड बढ़ाने या घटाने, नए कनेक्शन जारी करने, स्थायी विच्छेदन (परमानेंट डिस्कनेक्शन), गलत बिल सुधारने और खराब मीटर बदलने संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान करना है।
यहां लगेंगे बिजली शिविर
- गोमतीनगर जोन के एचएएल उपकेंद्र, इंदिरानगर सेक्टर-14, चिनहट, विश्वासखंड, गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-5 और विभूतिखंड उपकेंद्र
- लखनऊ सेंट्रल जोन के हुसैनगंज कॉल सेंटर, राजभवन, हुसैनगंज, अमीनाबाद, रेजीडेंसी, चौक, ठाकुरगंज, ऐशबाग, राजाजीपुरम और अपट्रॉन डिवीजन के उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई होगी।
- जानकीपुरम जोन के फैजुल्लागंज उपकेंद्र।
- अमौसी जोन के मोहनलालगंज खंड कार्यालय, दुबग्गा उपकेंद्र, मलिहाबाद उपकेंद्र, नादरगंज उपकेंद्र, चंदरनगर उपकेंद्र, आशियाना और वृंदावन सेक्टर-09 उपकेंद्र।
ये करना होगा
- शिविर में उपभोक्ताओं की शिकायतों को हेल्पलाइन नंबर 1912 पर पंजीकृत किया जाएगा। समाधान के बाद उपभोक्ता को मोबाइल पर संदेश मिलेगा
- बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता को अपने मीटर की वीडियो साथ लानी होगी।
- नये कनेक्शन में देरी पर आवेदक को 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस की रसीद साथ लानी होगी।
सामान्य प्रश्न
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