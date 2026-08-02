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Lucknow News: राम के नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं - शंकरदास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: गोमती नगर के विराज खंड में विराजेश्वर महादेव मंदिर में रामकथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास शंकरदास जी ने राम नाम की महिमा और गुरु कृपा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि श्रीराम का नाम जपने से भक्त संकटों से मुक्त हो सकते हैं। कथा में भगवान शिव के विवाह का गुणगान भी होगा।

Lucknow News: राम के नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं - शंकरदास

Lucknow News: गोमती नगर, विराज खंड स्थित विराजेश्वर महादेव मंदिर में परिसर में रविवार से श्री रामकथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास शंकरदास जी महाराज ने कथा के प्रथम दिवस पर प्रभु राम के नाम की महिमा और गुरु व संत कृपा का भावपूर्ण बखान किया। शंकरदास जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड में श्रीराम से नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। राम नाम है और मंत्र भी है। इस मंत्र का जाप कर श्रद्धालु कितने भी संकट में हो उससे मुक्ति पा जाता है। राम नाम जपने से मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाता है।कथा में गुरु व संत कृपा पर चर्चा करते हुए कथा व्यास ने कहा इस कलयुग में सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है।

अधिकतर लोग अपने कर्म सुधारने में नहीं बल्कि गुरु को ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं, जबकि यदि हम अपने कर्म सुधार ले तो गुरु अपने आप मिल जाएगा। उन्होंने कहा संत इस समाज में चलता फिरता तीर्थ है। मंदिर प्रबंधक आशुतोष उपाध्याय ने बताया ने सोमवार व मंगलवार को श्री राम कथा में शिव विवाह का गुणगान होगा। कथा में केएन राय, अमरनाथ राय, सदानंद मिश्रा, अरूणेंद्र त्रिपाठी, अमरजीत सिंह, राजीव त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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