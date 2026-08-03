Lucknow News: ट्रैफिक डायवर्जन के जाल में फंसे वाहन सवार, गलियों से निकले

Lucknow News: लखनऊ में सोमवार को ट्रैफिक डायवर्जन लागू होने के कारण लोग दफ्तर और जरूरी कामों के लिए घंटों परेशान रहे। शहर के कई मुख्य मार्ग भीषण जाम में फंस गए। इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे सड़क की संक्रीकरण, अवैध पार्किंग और स्कूलों की छुट्टी।

Lucknow News: लखनऊ में सोमवार को लागू ट्रैफिक डायवर्जन के कारण दफ्तर और जरूरी कामों के लिए निकले लोग दिनभर परेशान रहे। शहर के ज्यादातर मुख्य मार्ग भीषण जाम की चपेट में रहे, जहां सुबह से लेकर देर शाम तक बाइक, कार, ऑटो और स्कूली वाहन रेंगते नजर आए। चौराहे-तिराहे पर तैनात ट्रैफिक कर्मी मुस्तैदी से रास्ता खाली कराने का प्रयास करते दिखे, लेकिन वाहनों के भारी दबाव के आगे सारे इंतजाम नाकाम साबित हुए। सुबह करीब नौ बजे कानपुर रोड अवध चौराहे से शुरू हुआ जाम आलमबाग, कैंट, लालबत्ती चौराहा और बंदरियाबाग तक फैल गया। सबसे ज्यादा दिक्कत पॉलीटेक्निक, कमता, हनुमान सेतु और परिवर्तन चौक के आसपास रही। स्कूली बच्चे भी जाम के कारण इस भीषण और उमस भरी गर्मी में बिलबिला उठे। चारबाग, महाराणा प्रताप चौराहे और बर्लिंग्टन के बीच लोग जाम से बचने के लिए गलियों से गुजरते दिखे। इस दौरान कई जगह वाहन सवार बैरिकेडिंग हटाकर जबरन घुसते भी नजर आए.

आठ वजहों से लखनऊ की सड़कों पर रेंगते रहे वाहन डायवर्जन प्लान के कारण लंबी दूरी तय करना

बारिश के बाद जलभराव से सड़कों का संकरा होना

कैसरबाग व जवाहर भवन के पास कर्मचारियों का प्रदर्शन

डालीगंज, दुबग्गा व अलीगंज में शिव मंदिरों के पास का रास्ता बंद होना

विधानसभा सत्र के चलते हजरतगंज के चारों ओर डायवर्जन

दोपहर में डेढ़ बजे एक साथ सभी स्कूलों की छुट्टी होना

मुख्य मार्गों की एक लेन पर गाड़ियों की अवैध पार्किंग

सप्ताह के पहले कार्यदिवस पर सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ना

डायवर्जन रूट में खामियों से थमी ट्रैफिक की रफ्तार

बसों के रूट बदलने से भी बढ़ा दबाव डायवर्जन प्लान की अव्यवस्था से पूरे शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई। लालबत्ती चौराहे से जीपीओ का रास्ता बंद कर गाड़ियों को 1090 चौराहे तक भेजा गया। वहीं, चारबाग से हजरतगंज होकर गोमतीनगर जाने वाले वाहनों को बर्लिंग्टन चौराहे से कैसरबाग, परिवर्तन चौक, बैकुंठ धाम और 1090 चौराहा होते हुए डायवर्ट किया गया। यही स्थिति केकेसी तिराहा से चारबाग की ओर सो आने वाली रोडवेज और सिटी बसों के साथ किया गया.

बसों के रूट बदलने से भी बढ़ा दबाव

डायवर्जन के तहत रोडवेज और सिटी बसों के रास्ते भी बदल दिए गए। संकल्प वाटिका पुल के नीचे तिराहे से महानगर की ओर से आने वाली बसों को हजरतगंज के बजाय बैकुंठ धाम, 1090 चौराहा, बंदरियाबाग और कैंट होकर भेजा गया। पहले से व्यस्त इन रास्तों पर बसों की आवाजाही से दबाव और बढ़ गया, जिससे कार व बाइक सवार घंटों जाम में फंसे रहे।