Lucknow News: नादरगंज और एपी सेन रोड पर बिजली ठप
Lucknow News: लखनऊ के विभिन्न इलाकों में शनिवार को बिजली सप्लाई में बड़े पैमाने पर बाधा आई। अंडरग्राउंड केबल फाल्ट और कई फीडरों में ब्रेकडाउन के कारण निवासियों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रमुख उपकेंद्रों में खामी के चलते कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई ठप रही।
Lucknow News: लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी के विभिन्न इलाकों में शनिवार को बिजली सप्लाई पूरी तरह चरमरा गई। अंडरग्राउंड केबल फाल्ट और दर्जनों फीडरों में आए ब्रेकडाउन के कारण बड़े इलाके को भारी कटौती और अंधेरे का सामना करना पड़ा।नादरगंज के चिल्लावां क्षेत्र में शनिवार रात करीब डेढ़ घंटे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही और स्थानीय निवासियों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों से जूझना पड़ा। जीटीआई उपकेंद्र से एपी सेन रोड जाने वाली अंडरग्राउंड केबल में अचानक फाल्ट आ गया। इससे बड़े इलाके की बत्ती गुल हो गई। सिंगार नगर उपकेंद्र का कोहली फीडर, हनुमान सेतु उपकेंद्र का निशात अस्पताल फीडर और भीखमपुर उपकेंद्र का खाटू श्याम फीडर ब्रेकडाउन होने से आपूर्ति बाधित रही।
वहीं नबीकोट नंदना ट्रांसमिशन से प्रियदर्शनी उपकेंद्र की बिजली गुल हो गई। इसके अतिरिक्त वृंदावन उपकेंद्र के सेक्टर-आठ, 132 केवी खुर्रमनगर ट्रांसमिशन से महानगर और दाउद नगर उपकेंद्र के मामा कॉलोनी फीडर में भी ब्रेकडाउन की समस्या से बिजली व्यवस्था प्रभावित रही। इसके अलावा आलमबाग के चंदरनगर, आशियाना, तेलीबाग सहित कई इलाकों में बिजली की आवाजाही से लोग परेशान रहे।
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