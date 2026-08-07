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Lucknow News: नगर निगम के डंपर ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, केबिन में तीन घंटे फंसा रहा चालक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: नगर निगम के डंपर ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में शुक्रवार सुबह पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि डंपर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमे

नगर निगम के डंपर ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, केबिन में तीन घंटे फंसा रहा चालक
नगर निगम के डंपर ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, केबिन में तीन घंटे फंसा रहा चालक

Lucknow News: काकोरी ,(लखनऊ),संवाददाता। किसान पथ स्थित चिलौली अंडरपास के ऊपर शुक्रवार तड़के नगर निगम के कूड़ा डंपर ने सड़क किनारे खड़े मुर्गी दाना लदे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि डंपर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें चालक फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची काकोरी पुलिस, फायर विभाग और एसडीआरएफ की टीम ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक दुबग्गा के बरावन कलां निवासी गणेश (40) नगर निगम के कूड़ा डंपर के चालक हैं।

शुक्रवार तड़के करीब चार बजे किसान पथ के चिलौली अंडरपास के ऊपर सड़क पर खराब होकर खड़े मुर्गी दाना लदे ट्रक में उनका डंपर पीछे से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि डंपर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसी में फंसकर बुरी तरह घायल हो गया।घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। रेस्क्यू टीमों ने करीब तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद केबिन को काटकर चालक गणेश को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार चल रहा है।

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