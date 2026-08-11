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Lucknow News: सर्वर ने दूसरे दिन भी रुलाया मरीज घंटों कतार में बिलखते रहे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ में केजीएमयू के ओपीडी में सर्वर खराब होने से मरीजों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ा। आठ बजे से पर्चा बनवाने के लिए लाइन में खड़े मरीज घंटों इंतजार करते रहे। ऑफलाइन पंजीकरण के बाद भी राहत नहीं मिल पाई, जबकि दूसरे अस्पतालों में भी इसी तरह की समस्याएं आईं।

Lucknow News: सर्वर ने दूसरे दिन भी रुलाया मरीज घंटों कतार में बिलखते रहे

Lucknow News: -सुबह आठ बजे से पर्चे के लिए खड़े मरीजों का सब्र टूटा तो ओपीडी में हंगामा -भवन के बाहर तक कतारें इलाज के लिए आए मरीजों को पंजीकरण से जांच और रिपोर्ट तक धक्के

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।

केजीएमयू में सर्वर की खराबी ने लगातार दूसरे दिन मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दीं। मंगलवार को सुबह आठ बजे से पर्चा बनवाने के लिए कतार में खड़े मरीज घंटों इंतजार करते रहे। सर्वर चालू नहीं हुआ तो ओपीडी भवन के बाहर तक मरीजों की लाइन लग गई। कई मरीज दर्द से कराहते हुए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पर्चा नहीं बनने से परेशान मरीज और तीमारदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे ओपीडी ब्लॉक में अफरा-तफरी मच गई। मरीजों की परेशानी देखकर अफसरों ने करीब 10 बजे ऑफलाइन पंजीकरण शुरू कराया। इसके बाद भी मरीजों को राहत मिलने में समय लगा।

केजीएमयू की ओपीडी में परेशानी

केजीएमयू की ओपीडी में रोजाना करीब सात से आठ हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। सर्वर की खराबी का असर सिर्फ पंजीकरण तक सीमित नहीं रहा। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच कराने पहुंचे मरीज भी परेशान हुए। जांच शुल्क और अन्य प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे मरीजों को भी काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।

दर्द में कराहते रहे मरीज

सुबह आठ बजे से कतार में लगे मरीजों के चेहरे पर थकान और बेबसी साफ नजर आई। कोई दर्द से परेशान था तो कोई बुजुर्ग सहारे के लिए तीमारदार पर निर्भर था। सर्वर नहीं चलने से पर्चा नहीं बना तो मरीजों का इंतजार बढ़ता गया। भवन के बाहर तक लगी कतार में कई मरीज खड़े-खड़े परेशान हो गए। तीमारदार बार-बार कर्मचारियों से पर्चा बनाने की गुहार लगाते रहे। करीब 10 बजे ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हुआ तो कुछ राहत मिली।

जांच और रिपोर्ट के लिए भी धक्के

सर्वर की खराबी का असर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सेवाओं पर भी पड़ा। जांच कराने आए मरीजों को शुल्क जमा करने और प्रक्रिया पूरी कराने में दिक्कत हुई। कई मरीज जांच के लिए इधर-उधर भटकते रहे। वहीं जिन मरीजों की जांच पहले हो चुकी थी। उन्हें रिपोर्ट लेने में भी परेशानी उठानी पड़ी। गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज और बुजुर्ग घंटों इंतजार करते रहे। इलाज के लिए दूर-दराज से आए मरीजों की मुश्किल और बढ़ गई। मरीजों का कहना था कि बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे लेकिन सर्वर की खराबी ने पूरा दिन कतार और इंतजार में गुजार दिया।

दूसरे अस्पतालों में भी आफत

सर्वर की गड़बड़ी का असर सिर्फ केजीएमयू तक सीमित नहीं रहा। बलरामपुर और सिविल अस्पताल में भी मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। यहां भी ऑनलाइन सेवाओं में दिक्कत के कारण मरीजों को पंजीकरण और अन्य प्रक्रियाओं के लिए इंतजार करना पड़ा। अफसरों के मुताबिक सर्वर में तकनीकी खराबी दिल्ली स्थित एनआईसी से हुई। इसकी शिकायत एनआईसी में दर्ज कराई गई थी। उम्मीद थी कि जल्द समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन दूसरे दिन भी सर्वर दुरुस्त नहीं हो सका। लगातार दूसरे दिन व्यवस्था प्रभावित होने से अस्पताल प्रशासन के सामने मरीजों को संभालना बड़ी चुनौती बन गया।

केस एक

हरदोई निवासी दिनेश मौर्या को कान में संक्रमण की समस्या है। उल्टी व चक्कर से जूझ रहे हैं। स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया। लेकिन फायदा नहीं हुआ। सुबह आठ बजे केजीएमयू पहुंचे थे। सर्वर ठप होने से उनका पर्चा सुबह 10 बजे तक नहीं बन सका।

केस दो

बस्ती निवासी अनीता गुलाटी को न्यूरो संबंधी परेशानी है। सुबह आठ बजे से कतार में लगने के बावजूद 11 बजे पंजीकरण नहीं हो सका। लंबी जद्दोजहद के बाद पर्चा बना। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर की सलाह पर पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी की जांच कराने में मरीज को पसीना आ गया।

सामान्य प्रश्न

क्या केजीएमयू में मरीजों को किसी दूसरी समस्या का सामना करना पड़ा?
हां, बलरामपुर और सिविल अस्पताल में भी मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी।
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