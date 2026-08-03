Lucknow News: लखनऊ में चोरी और घरेलू हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। मुलायम तिराहे पर दुकानदारों की दुकानों से लाखों की चोरी हुई। बाराबंकी की आफरीन फातिमा ने दहेज की मांग को लेकर तीन तलाक की शिकायत की। पंचायत सहायक पुष्पेंद्र पाल के घर, चिनहट और तालकटोरा में भी चोरी हुई।

Lucknow News: मुलायम तिराहे पर दो दुकानों में चोरी लखनऊ। मुलायम तिराहे के पास दो दुकानों में कई लाख रुपए का सामान व नकदी चोरी हो गई। दोनों पीड़ित ने जानकीपुरम थाने में तहरीर दी है। बाराबंकी के गौरव अवस्थी जानकीपुरम अभिषेक पुरम में किराए पर रहकर मुलायम तिराहे पर अवस्थी पान शॉप दुकान चलाते हैं। गौरव के मुताबिक चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 65 हजार का सामान, 12 हजार नकद चुरा ले गए। वहीं, पिंक सिटी तिवारीपुर के अमित गुप्ता ने बताया कि मुलायम तिराहे पर ही उनकी गोविंद पान शॉप से 55 हजार की सिगरेट, 10 हजार रुपए नकदी चोरी हो गई। इलाके में आए दिन हो रही चोरियों पर दुकानदारों में रोष है।

दहेज में कार नहीं दी तो तीन तलाक दिया लखनऊ। बाराबंकी जैदपुर की निवासी आफरीन फातिमा का आरोप है कि दहेज में कार नहीं दे पाने पर विकास नगर निवासी शाहबाज अहमद पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। ससुरालीजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए विकास नगर थाने में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है। आफरीन ने बताया कि पिछले साल एक दिसंबर को उनका निकाह विकास नगर निवासी शाहबाज अहमद से हुआ था। आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद ही आरोपी पति व ससुरालीजन दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे। आए दिन पीटते थे। पति ने रिवॉल्वर से गोली मारने की कोशिश भी की थी। आरोप है कि 29 जुलाई की रात भी पीटा।

पंचायत सहायक समेत तीन घरों में चोरी लखनऊ। चोरों ने काकोरी निवासी पंचायत सहायक पुष्पेंद्र पाल के घर, चिनहट और तालकटोरा के दो मकान से लाखों के जेवरात व नकदी चोरी कर ली। पीड़ितों ने संबंधित थानों में चोरी की रिपोर्ट लिखाई है। काकोरी शाहपुर के पंचायत सहायक पुष्पेंद्र पाल ने बताया कि रविवार रात वह परिवार के साथ सो रहे थे। तभी चोरों ने उनके घर में घुसकर बक्से उठाए और पड़ोसी के बंद मकान में ले गए। बक्से में रखे मां, दो बहन के जेवरात, 18 हजार रुपए चोरी कर लिए। चिनहट के कमता निवासी सै. आफताब अब्बास परिजनों के साथ 25 जुलाई को अमेठी जायस स्थित गांव गए थे। अगले दिन लौटे तो देखा कि चोर ताला तोड़कर करीब सवा तीन लाख रुपए के जेवरात, 65 हजार रुपए चुरा ले गए। इसके अलावा चोरों ने राजाजीपुरम के किशन सिंह भदौरिया के मकान से 26 जुलाई को पांच हजार रुपए, पांच सोने की अंगूठी चोरी कर लीं। घटना के समय किशन परिवार के साथ बाहर थे।

मुकदमा वापस न लेने पर युवक को पीटा लखनऊ। कृष्णा नगर में रंजिश और मुकदमा वापस न लेने पर दबंग पिता पुत्र ने युवक को बीच सड़क पर सरेराह पीटा। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। कृष्णा नगर मालवीय स्टेट के विशाल जायसवाल के मुताबिक रविवार शाम करीब चार बजे वह जरुरी काम निपटाकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में महिपाल ने बेटे विक्रम ने उसे रोका। दोनों ने गालियां देते, धक्का मुक्की करते हुए मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। कृष्णा नगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है।

नींद में छत से गिरकर मजदूर की मौत लखनऊ। कृष्णा नगर के कनौसी में रविवार देर रात नींद में पेशाब करने जाते समय छत से गिरकर मजदूर शिशुपाल (38) की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शिशुपाल मूल रूप से हरदोई के टड़ियांव के शंकरपुर का रहने वाला था। वह परिवार के साथ कनौसी में किराए पर रहकर मजदूरी करता था। रात में नींद में उठकर पेशाब करते समय जाने पर संतुलन बिगड़ने से वह दूसरी मंजिल से सीधे सड़क पर जा गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। लोकबंधु अस्पताल में मौत हो गई।

ओमेक्स सिटी में चोरी करने वाला गिरफ्तार लखनऊ। बिजनौर पुलिस ने शारदा नगर रजनीखंड निवासी शंकर कुमार शाक्य को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कृष्णा नगर एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया कि शंकर शाक्य मूल रूप से बाराबंकी इमराहिमपुर का रहने वाला है। वह यहां पर किराए पर रहकर साथी सुनील उर्फ रंजीत के साथ बंद मकानों की रेकी कर रात में चोरी की वारदात करता था। शंकर ने बिजनौर ओमेक्स सिटी की गर्विता सिंह के घर चोरी की थी। इस मामले में 19 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 22 जुलाई को एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शंकर के खिलाफ गोमती नगर और आशियाना थाने में भी रिपेार्ट दर्ज है। शंकर के पास से करीब पांच लाख रुपए के जेवरात, पांच हजार रुपए व एक मोबाइल बरामद हुआ है。