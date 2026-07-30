Lucknow News: मोटे मुनाफे का झांसा, साइबर ठगों ने बुजुर्ग से ऐंठे 65 लाख

Lucknow News: इंदिरानगर में शेयर ट्रेडिंग में निवेश पर कई गुना मुनाफे का लालच देकर साइबर जालसाजों ने एक बुजुर्ग से 65 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को स्टॉक ब्रोकर कंपनी का कर्मी बताकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और डीमैट अकाउंट में करोड़ों का मुनाफा दिखाकर विड्राल के नाम पर रुपये वसूले। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंदिरानगर निवासी 67 वर्षीय नरेंद्र कुमार राव ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उनके व्हाट्सएप पर शेयर ट्रेडिंग का मैसेज आया। संपर्क करने पर जालसाजों ने खुद को रुद्रा शेयर्स स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड का कर्मचारी बताया।

ट्रेडिंग, आईपीओ और ब्लॉक ट्रेडिंग में निवेश पर मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया गया। कंपनी के प्रोफेसर सुनील बंसल के नाम से रोजाना लेक्चर चलाए गए और रिलेशनशिप मैनेजर युविका ने नरेंद्र को ग्रुप में जोड़ दिया। कंपनी को सेबी से रजिस्टर्ड बताया गया। भरोसे में आकर नरेंद्र ने डीमैट अकाउंट खुलवाया और अलग-अलग बार में 20.43 लाख रुपये निवेश किए। इसके बाद अकाउंट में करोड़ों का मुनाफा दिखाया गया। जब उन्होंने रकम निकालनी चाही तो जालसाजों ने सर्विस चार्ज, टीडीएस समेत कई मदों के नाम पर कुल 65 लाख रुपये और जमा करवा लिए। इसके बाद भी और रुपये की मांग की गई। मना करने पर उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया और फोन नंबर बंद कर दिए गए। ठगी का एहसास होने पर नरेंद्र ने एडीसीपी क्राइम किरन यादव से मिलकर शिकायत की। उन्होंने पुलिस को मोबाइल नंबर, बैंक खाते और यूपीआई आईडी भी सौंपी। इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर खातों और नंबरों की जांच शुरू कर दी है।