Lucknow News: मोटे मुनाफे का झांसा, साइबर ठगों ने बुजुर्ग से ऐंठे 65 लाख
Lucknow News: इंदिरानगर में एक बुजुर्ग ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर 65 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने खुद को स्टॉक ब्रोकर बताकर उन्हें धोखा दिया और गिरवी रकम के नाम पर पैसे वसूले। बुजुर्ग ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच शुरू कर दी है।
Lucknow News: इंदिरानगर में शेयर ट्रेडिंग में निवेश पर कई गुना मुनाफे का लालच देकर साइबर जालसाजों ने एक बुजुर्ग से 65 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को स्टॉक ब्रोकर कंपनी का कर्मी बताकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और डीमैट अकाउंट में करोड़ों का मुनाफा दिखाकर विड्राल के नाम पर रुपये वसूले। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंदिरानगर निवासी 67 वर्षीय नरेंद्र कुमार राव ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उनके व्हाट्सएप पर शेयर ट्रेडिंग का मैसेज आया। संपर्क करने पर जालसाजों ने खुद को रुद्रा शेयर्स स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड का कर्मचारी बताया।
ट्रेडिंग, आईपीओ और ब्लॉक ट्रेडिंग में निवेश पर मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया गया। कंपनी के प्रोफेसर सुनील बंसल के नाम से रोजाना लेक्चर चलाए गए और रिलेशनशिप मैनेजर युविका ने नरेंद्र को ग्रुप में जोड़ दिया। कंपनी को सेबी से रजिस्टर्ड बताया गया। भरोसे में आकर नरेंद्र ने डीमैट अकाउंट खुलवाया और अलग-अलग बार में 20.43 लाख रुपये निवेश किए। इसके बाद अकाउंट में करोड़ों का मुनाफा दिखाया गया। जब उन्होंने रकम निकालनी चाही तो जालसाजों ने सर्विस चार्ज, टीडीएस समेत कई मदों के नाम पर कुल 65 लाख रुपये और जमा करवा लिए। इसके बाद भी और रुपये की मांग की गई। मना करने पर उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया और फोन नंबर बंद कर दिए गए। ठगी का एहसास होने पर नरेंद्र ने एडीसीपी क्राइम किरन यादव से मिलकर शिकायत की। उन्होंने पुलिस को मोबाइल नंबर, बैंक खाते और यूपीआई आईडी भी सौंपी। इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर खातों और नंबरों की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।