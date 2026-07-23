Lucknow News: केकेसी में बीए, बीकॉम और बीएससी की मेरिट जारी, प्रवेश आज से
Lucknow News: -एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अब 30 जुलाई तक आवेदन लखनऊ, संवाददाता।
Lucknow News: श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों की दूसरी मेरिट सूची गुरुवार को जारी कर दी गई है। प्राचार्य प्रो. केके शुक्ला ने बताया कि बीए, बीकॉम, बीएससी गणित, बीएससी बायो, बीएससी सांख्यिकी और बीएससी कंप्यूटर साइंस की दूसरी मेरिट सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। दूसरी मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी और 25 जुलाई तक चलेगी। यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो तीसरी मेरिट सूची 27 जुलाई को जारी की जाएगी। दूसरी मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को पहले कॉलेज में काउंसिलिंग करानी होगी। इसके बाद वेबसाइट पर प्रथम सेमेस्टर की फीस जमा करनी होगी। काउंसिलिंग के समय आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां व दो-दो छायाप्रतियां, जाति व चरित्र प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, अंकपत्र और एलयूआरएन-2026 की छायाप्रति साथ लानी होगी। प्राचार्य ने बताया कि एलएलबी पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी गई है.
दूसरी मेरिट सूची की प्रमुख कटऑफ:
बीए: सामान्य 56.80%, ओबीसी 50.80%, एससी 48.20%
बीकॉम: सामान्य 59.33%, ओबीसी 40.40%, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस - सभी पात्र
बीएससी (बायो): सामान्य 67.60%, ओबीसी 54.60%, एससी 56.09%
बीएससी (गणित), बीएससी (सांख्यिकी): सभी पात्र
बीएससी (कंप्यूटर साइंस): 63.40% तक प्रवेश
पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।