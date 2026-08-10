Lucknow News: खराब सड़क के चलते स्कूली वैन नाले में पलटी, 11 बच्चे घायल

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगराम के कुबहरा में एक स्कूल वैन पलट गई, जिसमें 6 से 10 वर्ष के बच्चे घायल हो गए। वैन अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। ग्रामीणों ने सड़क की खराब हालत पर आक्रोश व्यक्त किया और प्रशासन से सुधार की मांग की।

खराब सड़क के चलते स्कूली वैन नाले में पलटी, 11 बच्चे घायल

Lucknow News: नगराम (लखनऊ), संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगराम के कुबहरा में सोमवार को उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही श्री एम.एल. बाल विद्या मंदिर, कमलापुर विचलिका की स्कूली वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और नाले में जा गिरी। इसके चलते वैन सवार बच्चे घायल हो गए, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लगातार हो रही बारिश के कारण कमलापुर विचलिका और कुबहरा गांव को जोड़ने वाले करीब 500 मीटर लंबे कच्चे मार्ग की हालत बेहद बदहाल हो गई है। गड्ढों की वजह से बिगड़ा संतुलन, डर के मारे चीखने लगे बच्चे

हादसे के वक्त वैन में सवार बच्चे हादसे के वक्त वैन में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र के बच्चे सवार थे। अचानक हुई इस सड़क दुर्घटना से बच्चे बुरी तरह सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इस कच्चे मार्ग पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो बारिश के चलते पानी और कीचड़ से लबालब भर गए थे। इन्हीं गड्ढों की वजह से वैन का संतुलन बिगड़ गया। वैन के गड्ढे में पलटते ही उसमें पानी भर गया, जिससे बच्चों के बैग भी भीग गए। बच्चों ने बताया कि वैन पलटते ही वे सभी डर के मारे चीखने-चिल्लाने लगे। हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण और राहगीर तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और गाड़ी का गेट खोलकर बच्चों को बाहर निकाला। स्कूल को घटना की जानकारी मिलते ही दूसरी वैन मौके पर भेजी गई, लेकिन तब तक कुछ राहगीर अपनी बाइक से बच्चों को उनके घर पहुंचा चुके थे।

ग्रामीण पहले ही दे चुके थे आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों का कहना है कि कमलापुर विचलिका-कुबहरा को जोड़ने वाले इस कच्चे मार्ग की हालत लंबे समय से बेहद खराब है। सड़क पर फैले कीचड़ और गहरे गड्ढों के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को रोजाना आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीण पहले ही 11 अगस्त को प्रशासन को ज्ञापन देने और 19 अगस्त को धरना देने की चेतावनी दे चुके थे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत करा दी गई होती, तो इस हादसे को टाला जा सकता था।

बिना परमिट दौड़ रही थी वैन, स्कूल प्रबंधक का फोन बंद जांच में सामने आया है कि हादसे का शिकार हुई स्कूली वैन बिना परमिट के ही बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने का काम कर रही थी। क्षेत्र के कई स्कूलों में इसी तरह स्कूल संचालकों ने किराये पर अवैध रूप से वैन और ई-रिक्शा लगा रखे हैं। हादसे के बाद वैन चालक का नाम और पता फिलहाल पता नहीं चल सका है, वहीं स्कूल प्रबंधक पवन मौर्य का फोन घटना के बाद से लगातार बंद बताया जा रहा है।

हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश स्कूली वैन के इस हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत कराकर उसे आवागमन के योग्य बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही अवैध रूप से चल रही बिना परमिट वाली स्कूल वैनों पर भी कार्रवाई की मांग उठ रही है।