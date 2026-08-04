Lucknow News: निराला नगर, कपूरथला और महानगर में आज बिजली गुल रहेगी
Lucknow News: निराला नगर उपकेंद्र में बुधवार को दोपहर से शाम तक बिजली बंद रहेगी। इससे लाल कॉलोनी, डालीगंज, इरादत नगर और अन्य क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। कपूरथला उपकेंद्र और महानगर सुभाष पार्क में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।
Lucknow News: निराला नगर उपकेंद्र से बुधवार को दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे लाल कॉलोनी, डालीगंज क्रॉसिंग, इरादत नगर, पोस्ट ऑफिस के पीछे, मुन्नी देवी पार्क, सीएसआईआर कॉलोनी प्रभावित है। कपूरथला उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली गुल रहेगी। इससे अलीगंज थाना, सेक्टर-बी अलीगंज, फतेहपुर, एकता पार्क, नगर निगम ऑफिस, चांदगंज गार्डेन प्रभावित रहेगा। महानगर सुभाष पार्क सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक बिजली बंद रहेगी।
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