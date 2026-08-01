Lucknow News: बाइक सवार बदमाशों ने छीना मोबाइल
Lucknow News: मोहनलालगंज के भागूखेड़ा में एक युवक का मोबाइल फोन छीन लिया गया। घटना Mittwoch रात को हुई जब वह घर के बाहर मोबाइल पर बात कर रहा था। बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।
Lucknow News: मोहनलालगंज। भागूखेड़ा में बुधवार की रात्रि घर के बाहर मोबाइल फोन पर बात कर रहे युवक का बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीन कर भाग निकले। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आदर्श नगर उन्नाव में रहने वाले विवेक शुक्ला का भागू खेड़ा में भी घर है। बुधवार की रात्रि साढ़े नौ बजे वह घर के बाहर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, तभी एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने मोबइल फोन छीन लिया और भाग निकले। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।