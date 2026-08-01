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Lucknow News: बाइक सवार बदमाशों ने छीना मोबाइल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: मोहनलालगंज के भागूखेड़ा में एक युवक का मोबाइल फोन छीन लिया गया। घटना Mittwoch रात को हुई जब वह घर के बाहर मोबाइल पर बात कर रहा था। बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।

Lucknow News: बाइक सवार बदमाशों ने छीना मोबाइल

Lucknow News: मोहनलालगंज। भागूखेड़ा में बुधवार की रात्रि घर के बाहर मोबाइल फोन पर बात कर रहे युवक का बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीन कर भाग निकले। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आदर्श नगर उन्नाव में रहने वाले विवेक शुक्ला का भागू खेड़ा में भी घर है। बुधवार की रात्रि साढ़े नौ बजे वह घर के बाहर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, तभी एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने मोबइल फोन छीन लिया और भाग निकले। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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