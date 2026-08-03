Lucknow News: पंचमुखी हनुमान मंदिर से 10 किलो चांदी के जेवर चोरी

Lucknow News: न्यू हैदराबाद कॉलोनी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में रविवार रात चोरों ने धावा बोला। साबड़ से चैनल के दो ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे। पंचमुखी हनुमान जी, गणेश जी और श्रीराम दरबार से पांच मुकुट और चांदी के छत्त समेत करीब 10 किलो की चांदी चोरी कर ले गए। पुलिस की चार टीमें चोरों की तलाश में लगी हैं। मंदिर के पुजारी दिनेश कुमार दीक्षित और भंडारी लल्लन बेसमेंट में बने हाल में रहते हैं। पुजारी दिनेश के मुताबिक तड़के पांच बजे देखा कि मंदिर के चैनल के दोनों ताले टूटे हैं। अंदर हनुमान जी के पांचों सिर पर लगे चांदी के मुकुट, छत्त, गणेश जी का मुकुट-छत्त, श्रीराम लक्ष्मण जानकी जी के तीन मुकुट और एक छत्त चोरी हो गए। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। महानगर पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए। एसीपी महानगर अंकित कुमार के मुताबिक चोर मंदिर में लगे सीसी कैमरे का डीवीआर भी चोरी कर ले गए। मंदिर के आस पास मार्गों पर लगे सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। चोरों की तलाश में पुलिस की चार टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा。