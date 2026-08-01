Lucknow News: पुलिस चौकी के सामने किराना दुकान से चोरी, 49 हजार का सामाना पार
Lucknow News: लखनऊ में चोरों ने पुलिस को सीधी चुनौती देते हुए पुलिस चौकी के ठीक सामने स्थित एक किराना व पान मसाला दुकान को निशाना बनाया।
Lucknow News: काकोरी,(लखनऊ) संवाददाता। काकोरी क्षेत्र में चोरों ने पुलिस को सीधी चुनौती देते हुए पुलिस चौकी के ठीक सामने स्थित एक किराना व पान मसाला दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान से नकदी, कैमरा और अन्य सामान लेकर फरार हो गए, जबकि चौकी के सामने हो रही इस वारदात की भनक तक पुलिस को नहीं लगी। शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे दुकानदार ने चोरी की जानकारी होते ही पुलिस को सूचित किया। क्षेत्र के बरकताबाद निवासी भारत चौरसिया मोहान रोड स्थित घूरघुरी तालाब पुलिस चौकी के सामने किराना और पान मसाले की दुकान चलाते हैं। उनके अनुसार शुक्रवार रात हमेशा की तरह दुकान बंद कर वे घर लौट गए थे।
इसी दौरान देर रात अज्ञात चोरों ने गुमटी का ताला और पल्ला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब चार हजार रुपये नकद, लगभग 15 हजार रुपये कीमत का कैमरा तथा करीब 30 हजार रुपये मूल्य का पान मसाला व अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना में कुल करीब 49 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान है।पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई इस चोरी और क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। इस संबंध में इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और मामले की जांच जारी है।
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