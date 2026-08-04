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Lucknow News: गोमतीनगर, मड़ियांव, इंदिरानगर में बंद मकानों में चोरी, लाखों का माल साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: -- बुजुर्ग दंपति के घर से 27 लाख का सामान गायब, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही

Lucknow News: गोमतीनगर, मड़ियांव, इंदिरानगर में बंद मकानों में चोरी, लाखों का माल साफ

Lucknow News: गोमतीनगर, मड़ियांव और इंदिरानगर में चोरों ने बंद मकानों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की वारदातें की हैं। गोमतीनगर में बुजुर्ग दंपति के घर से करीब 27 लाख का माल उड़ाया गया। वहीं मड़ियांव और इंदिरानगर में भी चोर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। विवेकखंड-3 निवासी 73 वर्षीय लैंसलॉट जोसफ फुलर पत्नी के साथ करीब दो सप्ताह पहले बेटी के घर हैदराबाद गए थे। घर पर पौधों में पानी देने के लिए उन्होंने नौकरानी को चाबी दी थी। 2 अगस्त को जब नौकरानी पानी देने पहुंची तो मुख्य गेट का ताला खुला था और बैठक के दरवाजे का ताला टूटा मिला। नौकरानी ने पड़ोसी अधिवक्ता आलोक को सूचना दी। पड़ोसी ने 112 पर कॉल किया।

चोरी की घटनाएँ

तीन अगस्त की रात जोसफ वापस लौटे तो पता चला चोर आलमारी का लॉकर तोड़कर दो लाख रुपये नकद, 25 लाख रुपये के जेवर ले गए।

अन्य चोरी की घटनाएँ

आईआईएम रोड स्थित राधानगर में सूर्य प्रकाश शुक्ला और सूरज शुक्ला किराए पर रहते हैं। 29 जुलाई को गांव गए थे। 2 अगस्त को पड़ोसियों ने ताला टूटे होने की सूचना दी। कमरे में सामान बिखरा मिला। चोर 50 हजार रुपये नकद, जेवर और एलसीडी टीवी ले गए। इधर इंदिरानगर के स्वर्ण विहार कॉलोनी में ज्योति सिंह 31 जुलाई को दोपहर में ताला लगाकर बच्चे को स्कूल लेने गई थीं। दो घंटे बाद लौटीं तो आलमारी खुली थी और जेवर गायब थे।

प्रश्नोत्तर

गोमतीनगर में चोरी की घटना कब हुई?
गोमतीनगर में चोरी की घटना 2 अगस्त को हुई।
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