Lucknow News: परिषद के चार शाखाओं में 11 पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए
Lucknow News: रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा चुनाव कैसरबाग में संपन्न हुए, जहां चार शाखाओं के पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया। निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव अधिकारियों की देखरेख में हुई, जिसमें शाहन शाह, अमित कुमार शर्मा, दीपक सोनी, और अन्य को पदभार सौंपा गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी गई।
Lucknow News: रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ। इस दौरान कैसरबाग शाखा से जुड़े चार शाखाओं के पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव अधिकारियों वेद रत्न वर्मा, आशुतोष वर्मा, अजय यादव, अमरेश पांडेय और रश्मि मिश्रा की देखरेख में संपन्न हुआ। जहां निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों में कैसरबाग निगम शाखा अध्यक्ष शाहन शाह, शाखा मंत्री, अमित कुमार शर्मा व कोषाध्यक्ष दीपक सोनी चुने गए। इसके अलावा कैसरबाग कार्यशाला शाखा अध्यक्ष सविता, शाखा मंत्री संतोष कुमार गौड़, कोषाध्यक्ष राजकुमार वर्मा बने। क्षेत्रीय कार्यालय शाखा अध्यक्ष राम बख्श, शाखा मंत्री जितेंद्र कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष अमित कुमार सिंह चुने गए।
इसी प्रकार कैसरबाग अनुबंधित शाखा के अध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा व शाखा मंत्री मुहम्मद रमीज बने। चुनाव अधिकारियों ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास दिलाया कि निर्वाचित सभी पदाधिकारी कर्मचारी और निगम हित में कार्य करेंगे।
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