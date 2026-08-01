Lucknow News: जहां त्रेता और द्वापर का इतिहास एक साथ सांस लेता है, श्रावस्ती के बनी नाथ महादेव मंदिर की अनकही कहानी

Lucknow News: श्रावस्ती में लव की राजधानी में स्थित पांडवकालीन बनी नाथ महादेव मंदिर, जहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग स्थापित किया था, सरकारी उपेक्षा का श

जहां त्रेता और द्वापर का इतिहास एक साथ सांस लेता है, श्रावस्ती के बनी नाथ महादेव मंदिर की अनकही कहानी

Lucknow News: राजेश कुमार पाण्डेय,संवाददाता, श्रावस्ती। राप्ती नदी की सरसराती धारा के किनारे, जहां कभी लव का राजपाट फला फूला था, वहां आज भी एक शिवलिंग मौन साधना में लीन है। श्रावस्ती जनपद के बनी नाथ महादेव मंदिर की कहानी किसी एक युग की नहीं, बल्कि दो महायुगों की साझी विरासत है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लव ने यहीं से अपना राज्य संभाला था, और सदियों बाद उसी भूमि पर पांडवों ने अज्ञातवास के दिनों में शिव आराधना के लिए यह शिवलिंग स्थापित किया। यह महज लोककथा नहीं, पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले प्राचीन शिलाखंड और मंदिर के अवशेष इसकी गवाही देते हैं।

विडंबना देखिए, रामायण और महाभारत दोनों कालखंडों को समेटे यह अनूठा स्थल आज भी उपेक्षा और सरकारी लालफीताशाही की धूल में गुम है।

रामायणकालीन विरासत, कुश लव में बंटा कोसल राज्य रामायण के अनुसार सूर्यवंशी राजा राम ने अपने वृहद कोसल साम्राज्य को अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया था। बड़े पुत्र कुश को कुशस्थली अथवा कुशवती की विरासत मिली, जबकि छोटे पुत्र लव को अचिरावती नदी, जिसे आज राप्ती नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर बसी श्रावस्ती नगरी सौंपी गई। यह नगरी हिंदू, जैन और बौद्ध, तीनों परंपराओं के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मिलती है और इसे चंपकपुरी तथा चंद्रिकापुरी के नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। इतिहासकारों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार लव के वंशजों ने सुदीर्घ काल तक इस क्षेत्र पर शासन किया, जिस कारण श्रावस्ती को लव की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है।

पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ी आस्था इसी लव नगरी की गोद में बसा है बनी नाथ महादेव मंदिर, जिसके विषय में सदियों से चली आ रही लोक मान्यता है कि इसकी स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। यह मंदिर वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। जब पुरातत्व विभाग ने मंदिर परिसर के आसपास खुदाई कराई, तो मिट्टी की परतों से प्राचीन शिवलिंग सहित मंदिर के अवशेष निकल आए, मानो धरती ने स्वयं इस स्थल की ऐतिहासिकता की मुहर लगा दी हो।

संरक्षण बना बाधा, जीर्णोद्धार अटका एक अजीब विडंबना है यह, जिस पुरातात्विक महत्व के कारण मंदिर संरक्षित घोषित हुआ, वही संरक्षण अब इसके पुनरुद्धार की सबसे बड़ी बाधा बन बैठा है। पुरातत्व विभाग के अधीन होने के चलते क्षेत्रवासी चाहकर भी मंदिर की मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। नतीजा यह कि मंदिर अपने मूल स्वरूप को तरस रहा है, और स्थानीय शिवभक्तों में इसे लेकर गहरा क्षोभ पसरा हुआ है। श्रद्धालु बताते हैं कि वर्षों से विभाग को अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई।

इक्यहत्तर गांवों की सामूहिक आस्था बनी नाथ शिव मंदिर किसी एक गांव या कस्बे की सीमा में नहीं बंधा। यह कटरा, राजगढ़ गुलरिहा, बगहा, जोगिया कला, गंगापुर बाकी, चक्रभंडार, खरगूपुर, मुश्काबाद, बाजाजोत, घुघुलपुर, बीरपुर और दसियापुर सहित लगभग इक्यहत्तर गांवों की आस्था का धड़कता केंद्र है। हर सोमवार यहां शिवभक्तों की कतार लगती है, और सावन का महीना आते ही जलाभिषेक करने वालों का हुजूम कई गुना बढ़ जाता है। कजरी तीज के दिन मंदिर परिसर मेले और भंडारे की रौनक से जगमगा उठता है, हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं और कई परिवार इसी दिन अपने बच्चों का मुंडन संस्कार यहीं संपन्न कराते हैं, एक परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनवरत चली आ रही है। मान्यता है कि जो भी भक्त कजरी तीज के दिन यहां सच्चे मन से जलाभिषेक करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।

चौथी पीढ़ी निभा रही पुजारी परंपरा मंदिर के वर्तमान पुजारी भोला गिरी, जो राजगढ़ गुलरिहा गांव के निवासी हैं, गर्व से बताते हैं कि हमारी चौथी पीढ़ी आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है। जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई थी, तब यहां से शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष निकले थे। यह स्थान हमारे पूर्वजों के समय से ही पूज्य रहा है। उनकी यह बात इस बात का प्रमाण है कि मंदिर से जुड़ी आस्था केवल धार्मिक ही नहीं, एक पारिवारिक और सांस्कृतिक विरासत भी बन चुकी है।

गोंडा के मंदिरों से तुलना, राष्ट्रीय पहचान की संभावना क्षेत्रवासियों को भरोसा है कि यदि पुरातत्व विभाग उचित बजट और योजना के साथ मंदिर का वैज्ञानिक ढंग से जीर्णोद्धार कराए, तो यह स्थल गोंडा जिले के खरगूपुर स्थित प्रसिद्ध पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर और सिरसिया के विभूति नाथ मंदिर की तरह राष्ट्रीय पहचान अर्जित कर सकता है। श्रावस्ती पहले से ही अपने बौद्ध स्थलों जेतवन विहार और आनंद बोधि वृक्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर दर्ज है। ऐसे में रामायण और महाभारत, दोनों कालखंडों से जुड़ा बनी नाथ महादेव मंदिर, यदि संरक्षित और विकसित किया जाए, तो सनातन आस्था पर्यटन को इस क्षेत्र में एक नई दिशा दे सकता है।

श्रद्धालुओं की मांग श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग है कि मंदिर परिसर का वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक मानकों के अनुरूप जीर्णोद्धार कराया जाए, मंदिर तक पहुंच मार्ग और बुनियादी सुविधाओं का विकास हो, कजरी तीज मेले के लिए स्थायी अवसंरचना तैयार की जाए और मंदिर को धार्मिक पुरातात्विक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाए। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन और पुरातत्व विभाग जल्द ठोस कदम उठाएंगे, जिससे लव की राजधानी में स्थित यह पांडवकालीन धरोहर अपने खोए हुए गौरव को फिर से हासिल कर सके।