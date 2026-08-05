Lucknow News: सिविल कोर्ट में तारीख पर आए व्यक्ति को बंधक बनाकर पीटा
Lucknow News: - प्रॉपर्टी डीलर और 2 वकीलों पर रंगदारी का आरोप, रिपोर्ट दर्ज लखनऊ, संवाददाता। सिविल
Lucknow News: सिविल कोर्ट परिसर में तारीख पर पहुंचे एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलर ने दो अधिवक्ताओं की मदद से बंधक बना लिया। जमीन बेचने का दबाव बनाकर मारपीट की, रुपये-मोबाइल छीनकर एक लाख रुपये की रंगदारी वसूली और सादे कागजों पर जबरन दस्तखत कराए। वजीरगंज पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर लूट, रंगदारी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वजीरगंज स्थित डॉ. बीएन वर्मा रोड निवासी अंकित प्रकाश श्रीवास्तव (45) ने बताया कि अमौसी एयरपोर्ट के पास जमीन को लेकर चचेरे भाइयों से विवाद चल रहा है, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन में विचाराधीन है। 15 जुलाई को सुनवाई के लिए वे कोर्ट गए थे।
दोपहर 12 बजे प्रॉपर्टी कारोबारी मो. रईस खान और अधिवक्ता एएम फरीदी व आदिल फरीदी पहुंचे और जमीन बेचने का दबाव बनाने लगे। अंकित के मना करने पर गाली-गलौज शुरू हो गई। आरोप है कि तीनों ने शर्ट की जेब से मोबाइल और 3 हजार रुपये छीन लिए। विरोध पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट में ही बंधक बनाकर क्यूआर कोड से एक लाख रुपये ट्रांसफर कराए। आरोपियों ने कई सादे कागज और स्टांप पर हस्ताक्षर-अंगूठा लगवाया। वीडियो बनाकर दो लाख और तीन लाख रुपये के चेक देने की बात भी कहलवाई। मंगलवार देर शाम वजीरगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई।
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