Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: सिविल कोर्ट में तारीख पर आए व्यक्ति को बंधक बनाकर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: - प्रॉपर्टी डीलर और 2 वकीलों पर रंगदारी का आरोप, रिपोर्ट दर्ज लखनऊ, संवाददाता। सिविल

Lucknow News: सिविल कोर्ट में तारीख पर आए व्यक्ति को बंधक बनाकर पीटा

Lucknow News: सिविल कोर्ट परिसर में तारीख पर पहुंचे एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलर ने दो अधिवक्ताओं की मदद से बंधक बना लिया। जमीन बेचने का दबाव बनाकर मारपीट की, रुपये-मोबाइल छीनकर एक लाख रुपये की रंगदारी वसूली और सादे कागजों पर जबरन दस्तखत कराए। वजीरगंज पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर लूट, रंगदारी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वजीरगंज स्थित डॉ. बीएन वर्मा रोड निवासी अंकित प्रकाश श्रीवास्तव (45) ने बताया कि अमौसी एयरपोर्ट के पास जमीन को लेकर चचेरे भाइयों से विवाद चल रहा है, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन में विचाराधीन है। 15 जुलाई को सुनवाई के लिए वे कोर्ट गए थे।

ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: रंगदारी मांगने पर पीपीगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत तीन गिरफ्तार

दोपहर 12 बजे प्रॉपर्टी कारोबारी मो. रईस खान और अधिवक्ता एएम फरीदी व आदिल फरीदी पहुंचे और जमीन बेचने का दबाव बनाने लगे। अंकित के मना करने पर गाली-गलौज शुरू हो गई। आरोप है कि तीनों ने शर्ट की जेब से मोबाइल और 3 हजार रुपये छीन लिए। विरोध पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट में ही बंधक बनाकर क्यूआर कोड से एक लाख रुपये ट्रांसफर कराए। आरोपियों ने कई सादे कागज और स्टांप पर हस्ताक्षर-अंगूठा लगवाया। वीडियो बनाकर दो लाख और तीन लाख रुपये के चेक देने की बात भी कहलवाई। मंगलवार देर शाम वजीरगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।