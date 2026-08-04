Lucknow News: रामदासखेड़ा अंडरपास का निर्माण दो महीने में होगा पूरा, रेलवे अधिकारियों ने भवन स्वामियों से की बातचीत

Lucknow News: शुभ्रांशु शेखर, प्रमुख संवाददाता, लखनऊ । रामदासखेड़ा अंडरपास का निर्माण कार्य अगले दो महीने में पूरा कर लिया जाएगा। यह आश्वासन रेलवे अधिकारियों ने क्षेत्रीय जनता को मौका निरीक्षण के बाद दिया। इससे पहले अधिकारियों ने निर्माण कार्य में बाधा बन रहे दो मकानों के मालिकों से बातचीत की, जिसके बाद यह रास्ता साफ हुआ। स्थलीय निरीक्षण के दौरान सरोजनी नगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रेलवे के सहायक मंडल अभियंता (द्वितीय) जयपाल सिंह और इंस्पेक्टर वर्क मो. गजाली ने निर्माणाधीन रामदासखेड़ा अंडरपास का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि पीयूष कुमार मिश्रा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे।

रेलवे अधिकारियों और विधायक प्रतिनिधि ने निर्माण कार्य में बाधा बन रहे दो मकान मालिकों से बातचीत करते हुए उन्हें अंडरपास की आवश्यकता के बारे में विस्तार से समझाया और निर्माण कार्य पूरा कराने में सहयोग करने का अनुरोध किया। इस पर दोनों भवन स्वामी जामुन के पेड़ तक ढलान बनाने के लिए सहमत हो गए।इस सहमति के बाद रेलवे अधिकारियों ने दो महीने के भीतर अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद टीम ने क्षेत्र में जलभराव की समस्या तथा कच्चे व नाली-विहीन रास्तों का पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय नागरिकों में अरुण शुक्ला (एडवोकेट), सतविंदर सिंह (अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल), सुनील कुमार, एसएन तिवारी, केसी त्रिपाठी, उमेंद्र पाठक, अरुण दुबे, वीरेंद्र तिवारी, नारायण सिंह वोरा, जेपी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।