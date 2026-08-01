Lucknow News: वीडियो कॉल पर बात करते-करते रेलवे कर्मचारी ने उठाया खौफनाक कदम, दरवाजा तोड़कर पहुंचे परिजन तो सामने था दर्दनाक मंजर

Lucknow News: लखनऊ में एक रेलवे कर्मचारी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है युवक अपनी महिला मित्र से वीडियो कॉल पर बात

वीडियो कॉल पर बात करते-करते रेलवे कर्मचारी ने उठाया खौफनाक कदम, दरवाजा तोड़कर पहुंचे परिजन तो सामने था दर्दनाक मंजर

Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी के आलमबाग इलाके में एक रेलवे कर्मचारी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि घटना के समय युवक अपनी महिला मित्र से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। इसी दौरान उसने फंदा लगाकर जान दे दी। वीडियो कॉल पर यह दृश्य देखकर युवती घबरा गई और तुरंत उसके परिचितों व परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही युवक के दोस्त और परिवार के सदस्य उसके कमरे पर पहुंचे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला, तो लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए।युवक पंखे के कुंडे से रस्सी के सहारे लटका हुआ था। उसे तत्काल फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया。

मृतक की पहचान मृतक की पहचान आलमबाग के शांतिपुरम निवासी 26 वर्षीय रोहित प्रजापति के रूप में हुई है। वह रेलवे के बिजली विभाग में कार्यरत था। परिजनों के अनुसार, पिता राममिलन प्रजापति के निधन के बाद रोहित को मृतक आश्रित कोटे के तहत रेलवे में नौकरी मिली थी। परिवार के अन्य सदस्य चिनहट-सतरिख रोड स्थित घर में रहते हैं, जबकि रोहित नौकरी की वजह से आलमबाग में अकेले रहता था और छुट्टियों में घर आता-जाता था।

घटना की सूचना रोहित के भाई लकी ने बताया कि शुक्रवार शाम उन्हें घटना की सूचना मिली। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी सुसाइड नोट की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस भी कमरे की तलाशी लेकर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया।

दोस्तों के अनुसार मृतक के दोस्त अभिषेक सिंह के अनुसार, घटना से कुछ देर पहले रोहित अपने दोस्तों के साथ कमरे पर मौजूद था। शाम करीब सात बजे उसने सभी दोस्तों को बाहर जाने के लिए कहा और इसके बाद अपनी महिला मित्र से वीडियो कॉल पर बात करने लगा। कुछ देर बाद युवती ने वीडियो कॉल के दौरान असामान्य स्थिति देखकर रोहित के परिचितों को सूचना दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

पुलिस जांच घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।