Lucknow News: व्यापारियों के प्रदर्शन के बाद खुला गोमती नगर का बंद शौचालय
Lucknow News: गोमती नगर के विनय खंड-2 स्थित जनता मार्केट के पास नगर निगम का सार्वजनिक शौचालय दो महीने बंद रहने के बाद फिर से खुल गया है। स्थानीय व्यापारियों को बंद होने के कारण समस्याएं हो रही थीं, जिसके समाधान के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के हस्तक्षेप पर नगर निगम ने शौचालय को तुरंत खोलने का निर्णय लिया।
Lucknow News: गोमती नगर के विनय खंड-2 स्थित जनता मार्केट के पास पिछले दो महीनों से बंद पड़ा नगर निगम का सार्वजनिक शौचालय आखिरकार खुल गया है। शौचालय बंद होने के कारण स्थानीय व्यापारियों को काफी दिक्कत हो रही थी। समस्या के समाधान के लिए रविवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किया था। सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने महापौर और नगर आयुक्त से बातकर व्यापारियों की समस्या से अवगत कराया। संगठन के हस्तक्षेप के बाद नगर निगम प्रशासन तुरंत हरकत में आया और दो माह से बंद शौचालय को तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया।
शौचालय खुलने पर स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली।
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