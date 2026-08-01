Lucknow News: संसद में कथित सनातन विरोधी टिप्पणी के विरोध में सनातन रक्षा संगठन का प्रदर्शन, पप्पू यादव का पुतला जलाया
Lucknow News: लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू यादव की कथित सनातन विरोधी टिप्पणी के विरोध में प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, पुतला दहन किया और सार्वजनिक माफी की म
Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवान श्रीराम के मंदिर और सनातन धर्म को लेकर कथित रूप से किए गए विवादित नाटक तथा लोकसभा नेता प्रपिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनके दान पात्र में रुपये दिए की घटना के विरोध में शनिवार को राजधानी लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन सड़कों पर उतर आया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सांसद पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, उनका पुतला दहन किया और कथित टिप्पणी को सनातन धर्म का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई तथा सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।
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