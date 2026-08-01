Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: संसद में कथित सनातन विरोधी टिप्पणी के विरोध में सनातन रक्षा संगठन का प्रदर्शन, पप्पू यादव का पुतला जलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू यादव की कथित सनातन विरोधी टिप्पणी के विरोध में प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, पुतला दहन किया और सार्वजनिक माफी की म

संसद में कथित सनातन विरोधी टिप्पणी के विरोध में सनातन रक्षा संगठन का प्रदर्शन, पप्पू यादव का पुतला जलाया
संसद में कथित सनातन विरोधी टिप्पणी के विरोध में सनातन रक्षा संगठन का प्रदर्शन, पप्पू यादव का पुतला जलाया

Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवान श्रीराम के मंदिर और सनातन धर्म को लेकर कथित रूप से किए गए विवादित नाटक तथा लोकसभा नेता प्रपिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनके दान पात्र में रुपये दिए की घटना के विरोध में शनिवार को राजधानी लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन सड़कों पर उतर आया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सांसद पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, उनका पुतला दहन किया और कथित टिप्पणी को सनातन धर्म का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई तथा सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ तहरीर, केस दर्ज करने की मांग

समापन और प्रस्तावना

ये भी पढ़ें:सांसद पप्पू यादव ने भगवा कपड़े पहन संसद परिसर में किया 'नाटक', थाने तक पहुंच गई बात
ये भी पढ़ें:शास्त्री चौक पर सांसद पप्पू यादव का जलाया पुतला

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सांसद पप्पू यादव ने किस विषय पर विवादित टिप्पणी की?
सांसद पप्पू यादव ने भगवान श्रीराम और सनातन धर्म के विषय पर विवादित टिप्पणी की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow Pappu Yadav Lucknow News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।