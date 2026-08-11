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Lucknow News: लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव गोमती में मिला,जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: फोटो -छह अगस्त की शाम करीब चार बजे से थे लापता - परिजनों ने लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव गोमती में मिला,जांच की मांग

Lucknow News: लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव गोमती में मिला,जांच की मांग

Lucknow News: सीतापुर रोड के केशव नगर से छह दिन पहले लापता हुए प्रॉपर्टी डीलर मो. रफी 50 वर्षीय का शव मंगलवार सुबह घैला के पास गोमती नदी में मिला। परिजनों ने कपड़ों से शिनाख्त की। पुलिस के अनुसार मौत का कारण स्पष्ट नहीं हैं। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और अब तक कोई तहरीर नहीं दी है। केशव नगर स्थित बारी एन्क्लेव निवासी मो. रफी छह अगस्त की शाम चार बजे घर से निकले थे। पत्नी शहला को उन्होंने बताया था कि बाल कटवाने जा रहे हैं। जाते समय वह अपना मोबाइल और जरूरी सामान घर पर ही छोड़ गए थे।

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रात तक जब वह वापस नहीं लौटे तो घर में परेशानी बढ़ गई। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने मड़ियांव थाने में रफी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस तब से उनकी तलाश कर रही थी। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि घैला क्षेत्र में गोमती नदी में एक अज्ञात शव उतराता मिला है। सूचना पर रफी के भाई मो. शमी और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव के कपड़ों और पहचान के अन्य निशानों के आधार पर पुष्टि की कि शव मो. रफी का है। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने कहा कि रफी के लापता होने के पीछे कोई साजिश हो सकती है और मौत के असल कारणों की जांच होनी चाहिए। मड़ियांव इंस्पेक्टर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिवार की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है।

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