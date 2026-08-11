Lucknow News: प्रॉपर्टी डीलर ने घर में लगाई फांसी

Lucknow News: लखनऊ। ठाकुरगंज के फरीदीपुर में सोमवार रात एक प्रॉपर्टी डीलर ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह भाई ने कमरे में शव लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। फरीदीपुर निवासी 30 वर्षीय आरजू सिंह सोमवार शाम खाना खाने के बाद छत पर बने कमरे में सोने चले गए थे। मंगलवार सुबह भाई अभय उन्हें जगाने पहुंचे तो बल्ली में बंधी रस्सी के फंदे से उनका शव लटका मिला। अभय ने तुरंत परिवार और ठाकुरगंज पुलिस को बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे की जांच की। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और परिवार ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है।