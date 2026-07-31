Lucknow News: निजी स्कूलों को भी प्रोजेक्ट प्रवीण से जोड़ने की तैयारी
Lucknow News: - अभी 1700 सरकारी माध्यमिक स्कूलों में चल रहा लखनऊ, प्रमुख संवाददाता सरकारी माध्यमिक
Lucknow News: सरकारी माध्यमिक स्कूलों में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1700 राजकीय व एडेड माध्यमिक स्कूलों में 12 सेक्टर में 31 रोजगारपरक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब आगे इसका विस्तार निजी स्कूलों में भी किए जाने की तैयारी की जा रही है। जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें।प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न ट्रेडों में कुशल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जिससे आगे उन्हें रोजगार व स्वरोजगार स्थापित करने में कोई कठिनाई न हो। उप्र कौशल विकास मिशन के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है।
अधिक से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जाए इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। फैशन डिजाइनिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग व आईटी के क्षेत्र में कुशल युवाओं की जरूरत को देखते हुए यह कौशल विकास के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को उनके विद्यालय में विशेषज्ञों की मदद से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।
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