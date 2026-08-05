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Lucknow News: आशियाना में व्यापारियों ने जनसम्पर्क अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 'स्वदेशी व्यापारी कुंभ' 03 सितंबर को आयोजित होने वाला है। इसके लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बुधवार को 'व्यापारी जोड़ो सदस्यता एवं जनसम्पर्क अभियान' चलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने एकजुटता पर जोर दिया। कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यापारी उपस्थित थे।

Lucknow News: आशियाना में व्यापारियों ने जनसम्पर्क अभियान

Lucknow News: बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 03 सितंबर को आयोजित होने वाले ‘स्वदेशी व्यापारी कुंभ’ की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बुधवार को आशियाना में ‘व्यापारी जोड़ो सदस्यता एवं जनसम्पर्क अभियान’ चलाया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि एकजुट व्यापारी ही ताकतवर है। और संगठित होकर ही हर समस्या का समाधान संभव है। आशियाना क्षेत्र पहुंचने पर महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी व अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में अमरनाथ चौधरी, रमेश शुक्ला और अरविंद मित्तल समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे।

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