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Lucknow News: कलेक्ट्रेट में बिजली गुल, अधिकारी नदारद और फारियादी मायूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: चेहल्लुम की छुट्टी नहीं रहने पर भी जिलाधिकारी कार्यालय में मंगलवार को छुट्टी जैसा माहौल था। बिजली ना होने से कार्य प्रभावित हुए और फरियादियों को मायूस लौटना पड़ा। जनरेटर शोपीस बनकर रह गया और केबल में फाल्ट के कारण बिजली सप्लाई ठप हो गई।

Lucknow News: कलेक्ट्रेट में बिजली गुल, अधिकारी नदारद और फारियादी मायूस

Lucknow News: चेहल्लुम की छुट्टी भले न रही हो लेकिन सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में छुट्टी का ही माहौल रहा। न तो कम्प्यूटर चल रहे थे और न कोई अधिकारी आदेश देने के लिए मौजूद था। लिहाजा कुछ कर्मचारी अंधेरे कमरों में बैठकर तो कोई बरामदे में बैठकर गप्पे लड़ा था। बारिश के कारण कुछ फरियादी पहुंचे जरूर, लेकिन फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। लिहाजा उनको मायूस लौटना पड़ा। यह हाल प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था तो है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। अभी कुछ माह पहले 250 किलोवाट का जनरेटर खरीदा गया। उसे स्थापित भी कर दिया गया लेकिन वह महज शोपीस बनकर रह गया है। बताया गया कि लिक्विड यूरिया न होने से जनरेटर नहीं चल पा रहा है।

बिजली आपूर्ति में बाधा

बिजली आपूर्ति के लिए यहां बिजली विभाग ने 11 हजार किलोवाट की भूमिगत केबल बिछाई है। परिसर के भीतर सुबह ही केबल में फाल्ट आ गई। इससे सुबह से पूरे जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सुबह जिलाधिकारी विशाख जी कार्यालय पहुंचे। कुछ फरियादी खड़े थे। बिजली न हो होने से उनके कक्ष में अंधेरा था। लिहाजा महज दस मिनट रुके और वापस चले गए।

विभागीय कार्य भी नहीं हुए

जिलाधिकारी के जाने के बाद धीर-धीरे सभी एडीएम और एसीएम भी कार्यालय से नदारद हो गए। सिर्फ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह अपने कक्ष में मौजूद मिले। बारिश के बाद भी कई फरियादी आए, लेकिन उनको मायूस लौटना पड़ा। दिनभर गहमा-गहमी रहने वाले पेंशन कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा रहा। बिजली न रहने से कम्प्यूटर भी नहीं खुल सके। ऐसे में कई जरूरी विभागीय कार्य भी नहीं हो सके और न ही कोई पत्र आदि ड्राफ्ट हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिलाधिकारी कार्यालय में मंगलवार को क्या स्थिति थी?
मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में छुट्टी का माहौल था। बिजली न होने से कम्प्यूटर नहीं चल रहे थे और अधिकारी मौजूद नहीं थे।
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