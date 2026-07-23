Lucknow News: बुद्धेश्वर मंदिर के आसपास हटेगा तारों का मकड़जाल, प्लास्टिक से कवर दिखेंगे बिजली के खंभे
Lucknow News: सावन के पहले सोमवार और कांवड़ यात्रा के लिए बिजली विभाग श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक नई योजना बना रहा है। खंभों से लटकते हुए तारों को हटाकर उन्हें प्लास्टिक से कवर किया जाएगा। एमडी संदीप भागिया ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और सुरक्षा को प्राथमिकता दी।
Lucknow News: सावन के पहले सोमवार और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए बिजली विभाग श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए बिजली के खंभों से तारों का मकड़जाल हटा उन्हें प्लास्टिक से कवर करेगा। मध्यांचल निगम के एमडी संदीप भागिया ने गुरुवार को बुद्धेश्वर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों और कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या बिजली से जुड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। एमडी ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बुद्धेश्वर मंदिर परिसर और प्रमुख यात्रा मार्गों पर बिजली के खंभों से लटकते हुए अनावश्यक तारों के मकड़जाल को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं।
बिजली के खंभों को प्लास्टिक पन्नी से पूरी तरह कवर करने का निर्णय लिया गया है, ताकि बारिश या नमी के मौसम में करंट उतरने का खतरा न रहे। एमडी ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सावन के दौरान काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार सहित विभाग के कई अधिकारी और तकनीकी स्टाफ मौजूद थे।
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