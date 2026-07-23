Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: बुद्धेश्वर मंदिर के आसपास हटेगा तारों का मकड़जाल, प्लास्टिक से कवर दिखेंगे बिजली के खंभे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: सावन के पहले सोमवार और कांवड़ यात्रा के लिए बिजली विभाग श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक नई योजना बना रहा है। खंभों से लटकते हुए तारों को हटाकर उन्हें प्लास्टिक से कवर किया जाएगा। एमडी संदीप भागिया ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

Lucknow News: बुद्धेश्वर मंदिर के आसपास हटेगा तारों का मकड़जाल, प्लास्टिक से कवर दिखेंगे बिजली के खंभे

Lucknow News: सावन के पहले सोमवार और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए बिजली विभाग श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए बिजली के खंभों से तारों का मकड़जाल हटा उन्हें प्लास्टिक से कवर करेगा। मध्यांचल निगम के एमडी संदीप भागिया ने गुरुवार को बुद्धेश्वर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों और कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या बिजली से जुड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। एमडी ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बुद्धेश्वर मंदिर परिसर और प्रमुख यात्रा मार्गों पर बिजली के खंभों से लटकते हुए अनावश्यक तारों के मकड़जाल को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ-सफाई की लाइव मानीटरिंग, प्लास्टिक कैरी बैग पर कसेगा शिकंजा

बिजली के खंभों को प्लास्टिक पन्नी से पूरी तरह कवर करने का निर्णय लिया गया है, ताकि बारिश या नमी के मौसम में करंट उतरने का खतरा न रहे। एमडी ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सावन के दौरान काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार सहित विभाग के कई अधिकारी और तकनीकी स्टाफ मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।