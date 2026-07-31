Lucknow News: मेयर खेमे में बढ़ी बेचैनी, विरोधी माने जाने वाले पार्षदों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Lucknow News: नगर निगम की राजनीति में भाजपा पार्षद दल के नए पदाधिकारियों की घोषणा के बाद हलचल तेज हो गई है। उप नेता देव शर्मा मिश्रा, मुख्य सचेतक मुकेश सिंह मोंटी और सचेतक अमित चौधरी का स्वागत हुआ। ये नेता मेयर के विरोधी खेमे के प्रमुख चेहरे रहे हैं और नियुक्तियों से मेयर खेमे में नाराजगी है।
Lucknow News: नगर निगम की राजनीति में भाजपा पार्षद दल के नए पदाधिकारियों की घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार सुबह पार्षद दल के उप नेता देव शर्मा मिश्रा (मुन्ना), मुख्य सचेतक मुकेश सिंह मोंटी और सचेतक अमित चौधरी नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां भाजपा पार्षदों ने ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और जोरदार नारेबाजी के बीच उनका स्वागत किया। गुरुवार को भाजपा नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने इन तीनों नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद पहली बार नगर निगम पहुंचने पर समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाकर स्वागत किया और संगठन के फैसले का अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए नए पदाधिकारियों के समर्थन में नारे लगाए。
मेयर के विरोधी खेमे से जुड़े माने जाते हैं तीनों नेता
नगर निगम की राजनीति में देवा शर्मा मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा, मुकेश सिंह मोंटी और अमित चौधरी लंबे समय से मेयर के विरोधी खेमे के प्रमुख चेहरों के रूप में देखे जाते रहे हैं। ऐसे में भाजपा संगठन द्वारा इन तीनों को महत्वपूर्ण पद दिए जाने के बाद मेयर समर्थक खेमे में चर्चा और हलचल बढ़ गई है। मेयर इससे काफी आहत भी बताई जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि संगठन के इस फैसले से मेयर खेमा पूरी तरह सहज नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों को लेकर अंदरखाने नाराजगी भी है।
मेयर से भी मिलने पहुंचे यह नेता
पार्षद दल के उप नेता देव शर्मा मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा, मुख्य सचेतक मुकेश सिंह मोंटी व सचेतक अमित चौधरी शुक्रवार को महापौर से मिलने उनके आवास पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने मेयर का आर्शिवाद लिया। मेयर ने मिठाई खिलाई। मौके पर कुछ पार्षदों ने कहा कि कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था जैसे इनके बीच कोई तल्खी ही नहीं है। इसके बाद यह लोग बीजेपी नगर अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी के पास पहुंचे। उनका भी आर्शिवाद लिया।
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